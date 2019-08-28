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'Yeni parti kuracak isimler hem Erdoğan'a hem de birbirlerine karşılar'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında yeni parti örgütlenmesi içinde oldukları konuşulan Abdullah Gül ve Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun arasında 'sert rüzgarlar estiğini' söyledi. Selvi, "Yeni parti kuracaklar hem Erdoğan'a karşılar hem de birbirlerine karşılar" dedi.
 28 Ağustos 2019 09:07
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'Yeni parti kuracak isimler hem Erdoğan'a hem de birbirlerine karşılar'

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Yeni parti kurulmadan kavga başladı' başlıklı bugünkü yazısında yeni parti hazırlığı içindeki 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül-Ali Babacan partisi ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun arasındaki ilişkiye değindi.

'ALDATILMIŞ OLABİLİRLER'

Söz konusu isimler arasında 'sert rüzgarlar estiğini' belirten Selvi, Gül'ün Davutoğlu'na kırgın olduğunu iddia ederek "Gülen ziyareti konusunda hem Gül hem Davutoğlu aradaki özel kalem Gürcan Balık tarafından farklı bilgiler verilmek suretiyle aldatılmış olabilir" ifadelerini kullandı.

"Yeni parti kuracaklar hem Erdoğan'a karşılar hem de birbirlerine karşılar" diyen Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Bunlar şimdi henüz partileri yokken dahi birbirlerine dirsek atıyorlar. Bir de iktidar alternatifi olsalar ne yaparlar? Erdoğan kendisi Cumhurbaşkanı olma imkanı varken "Kardeşim Abdullah" demiş, o görevi Gül'ün üstlenmesini sağlamıştı. Hem de Cumhuriyet mitinglerine, 367 kararına ve 27 Nisan e-muhtırasına rağmen.

Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Binali Yıldırım seçenekleri olmasına rağmen Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olmasını sağlamıştı. Acaba diyorum, Gül ya da Davutoğlu'nun imkanı olsa aynı koltukları Erdoğan için önerirler miydi? Erdoğan onlar için her kavgayı verdi ama onlar Erdoğan için hiçbir kavgayı vermediler. Şimdi ise Erdoğan'ı tasfiye projesinin bir parçası oluyorlar."
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