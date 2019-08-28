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TOKİ'nin, borcunu kapatana erken indirim kampanyası bu kez tutmadı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) umduğunu bulamadı ve düzenlediği kampanyaya yeterli ilgi olmadı. 210 bin kişinin yararlanması beklenen kampanyaya sadece 8 bin 735 hak sahibi başvurdu.
 28 Ağustos 2019 09:08
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TOKİ'nin, borcunu kapatana erken indirim kampanyası bu kez tutmadı

TOKİ, borcunu erken kapatan vatandaşlar için yüzde 22'lik indirim kampanyası düzenlemişti. 509 milyon lira toplanabildi. Hedefin yüzde 4.1'i tuttu.

MECLİS GÜNDEMİNDE

21 Mart tarihi itibarıyla başvurular alındı. TOKİ, kampanyadan 210 bin konut ve işyeri alıcısının faydalanabileceğini açıklamıştı. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban konuyu Meclis gündemine getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, kampanyaya katılım oranlarını açıkladı.

Buna göre indirim kampanyasından sadece 8 bin 735 kişi yararlandı. TOKİ hedefinin çok altında kaldı. "Ekonomik kriz TOKİ'yi de vurdu" diyen Alban, şunları söyledi: "TOKİ'nin hedef kitlesi Türkiye'deki mevcut piyasa koşulları çerçevesinde konut sahibi olamayan alt ve orta gelir grubu aileler. Vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabiliyor. Yüzde 22'lik bir indirim söz konusu olmasına rağmen vatandaşın ödeme güçlüğü içinde bulunduğu ortaya çıktı. Ülkenin içinde bulunduğu dar boğazın bir göstergesi de bu TOKİ kampanyası oldu. Sürekli vergi affı çıkaran iktidar, umduğunu bulamamış, yurttaşlarımız yine de borcunu kapatamamıştı. Affın affı çıktı, yine olmadı. Yurttaşın ne satın alma gücü var, ne de borcunun kapatacak durumu."
Sözcü
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