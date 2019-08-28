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Kırıkkale'de 'akıllı ambulans' dönemi başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından kademeli olarak hizmete alınan "akıllı ambulans" ve "tablet uygulaması" pilot il olarak Kırıkkale'de uygulanıyor.
 28 Ağustos 2019 09:23
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Kırıkkale'de 'akıllı ambulans' dönemi başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından pilot il seçilen Kırıkkale'de "akıllı ambulans" ve "tablet uygulaması" başladı. 112 Acil Servis Komuta Merkezine gelen ihbar üzerine önce tablete uyarı geliyor. Sistem trafik durumunu da göz önüne alıp ambulansın uygun ve en yakın güzergahtan hastaya ulaştırılmasını sağlıyor. Ayrıca kaç ambulansın görevde olduğu, kaç kilometre yapıldığı, kaç vaka alındığı, kaç vakaya ne kadar zamanda gidildiği gibi tüm bilgilere de Acil Sağlık Otomasyon Sistemi (ASOS) ile erişilebiliyor. Ambulansta kağıt formlara son verecek "tablet uygulaması" ile hastaya ilk müdahale edildiğinde yapılan nabız, EKG gibi uygulamaların sonuçları anlık olarak ambulansın gideceği hastanenin acil servisine ve aynı anda Bakanlık Koordinasyon Merkezine ulaştırılıyor. Uygulamayla hasta ve hekim açısından daha hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet standardı sağlanıyor.

"İlimizde de 'akıllı ambulans' projesi başladı"

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda ilimizde de 'akıllı ambulans' projesi başladı. Bu projenin asıl amacı yaşanabilecek asıl durumda olaylar karşısında özellikle trafik kazası. Kırıkkale birçok ilin kesişim noktasında yer alıyor. Bu gibi durumlarda ekiplerimizin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla bu proje ilimizde de yürütülüyor" dedi.

"Tek bir dokunuşla vakaya hızlı bir şekilde ulaşıyoruz"

'Akıllı ambulans' sayesinde vakalara hızlı bir şekilde ulaşım sağlandığını ifade eden İl Ambulans Servisi Acil Sağlık Otomasyon Sistemi İl Sorumlusu Özgür Akbal ise, "İlk önce acil bir durum olduğunda vatandaş 112'yi aradığında Acil Çağrı Merkezi personelleri tarafından çağrı alınıyor. Daha sonra sağlık masasına Komuta Kontrol Merkezine iletiliyor. Burada vakalar alındıktan sonra ilimizde merkez istasyonlarımıza dağıtmış olduğumuz 6 adet tablet bulunmaktadır. Bu vakalar sistem üzerinden ekiplere atandığında vatandaşın vermiş olduğu sokak bilgileri tablet üzerine hedef olarak düşmektedir. Ekip de tek bir dokunuşla navigasyonu açmakta ve vakaya hızlı bir şekilde ulaşım sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

"Artık adreslere nokta üzeri gidiyoruz"

Acil Tıp Teknisyeni Meral Pekdoğan, "Kırıkkale'de akıllı ambulans projesi uygulanmaya başlandı. Bunun sayesinde bizim hastalara ulaşım süremiz oldukça kısaldı. Hatta tablet üzerinden navigasyon uygulaması sayesinde artık adreslere nokta üzeri gidiyoruz. Bir buluşma noktası alıp süreyi uzatmaktansa hastanın adresine direkt ulaşabiliyoruz. Evlerine kadar en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz bu şekilde" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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