1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre, KPSS sonuçları yarın açıklanacak.
 28 Ağustos 2019 09:26
Yazdır
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS A grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi Oturumları 20 ve 21 Temmuz'da, ÖABT ise 28 Temmuz'da yapılmıştı.

Sınava giren adayların en çok merak ettiği konuların başında KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS'nin tüm oturumları için sonuçlar yarın açıklanacak.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bekçilik sınavı soru ve cevapları yayımlandı
27 Ağustos 2019 09:25		 İBB, İSMEK'e 1676 öğretmen alacak
26 Ağustos 2019 19:20
ÖSYM Başkanı'ndan, 2019 KPSS sonuç tarihi için açıklama
22 Ağustos 2019 22:56		 YLSY'de ilahiyat grubu tercihlerinde adaletsizlik yaşanıyor
21 Ağustos 2019 16:15
İşe alınacak adaylar, kendileri kura çekti
20 Ağustos 2019 21:18		 Üniversite hastanelerinde çalışanlar, 2019/4 KPSS'de tercih yapmamalı!
20 Ağustos 2019 17:52
YÖK İlan Etmedi! İşte 75 üniversitenin 100-2000 YÖK Doktora Bursu ilanları
20 Ağustos 2019 10:50		 Bekçilik sınavı giriş yerleri açıklandı
19 Ağustos 2019 17:18
MYO programlarına alan dışı atamalar engellenmeli!
16 Ağustos 2019 14:28		 YLSY'de, üniversiteler adına gidecek bursiyerler sadece doktora yapacak
16 Ağustos 2019 12:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Memur zammı belli oluyor
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
Emine Bulut'un katilini tebrik eden Özen'e Meclis yasağı
6 Generalin görev yeri değiştirildi
İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
Mansur Yavaş, Esenboğa metrosu hattını açıkladı
Ücretli öğretmenlerden yüksek lisans yapanlara ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Her güne bir cinayet!
Dünya ekonomisinde ilk olumsuzluklar başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
abd nin bizim dostumuz olması 4
yeni şarkı üretilememesi 1
sinir bozucu insan 2
şemsiye 3
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 5
EMİNE BULUT 2
yaşlanmayı kabullenmemek 4
tembellik etmek 3
gazişehir futbol kulübü 1
susmak 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 65 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 12 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Yusufçam İnşaat Geçici 9 İşçi Alacak
Balıkesir Bigadiç Beton 1 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam