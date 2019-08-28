KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre, KPSS sonuçları yarın açıklanacak.
|28 Ağustos 2019 09:26
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KPSS A grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi Oturumları 20 ve 21 Temmuz'da, ÖABT ise 28 Temmuz'da yapılmıştı.
Sınava giren adayların en çok merak ettiği konuların başında KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS'nin tüm oturumları için sonuçlar yarın açıklanacak.
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