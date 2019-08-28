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Okul yolundaki 3 korsana dikkat

Uzmanlar, kalitesiz kıyafet, merdiven altı kırtasiye araç-gereçleri ile yetkisiz servisler olarak sıralanan 3 korsana karşı uyarıyor.
 28 Ağustos 2019 09:33
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Okul yolundaki 3 korsana dikkat

Türkiye'de eğitim-öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'e kısa bir süre kaldı, okul telaşı başladı. Çocuğun sınıfına göre masraflar değişirken, 25-30 milyar liraya varan bir pazarın oluşacağı okul alışverişinden pay almak için kıyasıya bir yarış var. Sağlıklı üretim yapan firmalar tercih edilmek için çeşit ve kalitelerini artırıp tanıtıma ağırlık verirken, kaçak ve merdiven altı şirketler de kalitesiz ürünlerini piyasanın çok altında satışa çıkararak dev pastadan pay almaya çalışıyor. Kırtasiyeciler, tekstilciler ve servis işletmeleri ise kalitesiz ürün ve hizmete karşı uyarıyor.

Dün İstanbul'da bu amaçla sektör temsilcilerinin ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda konuşan Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan denetimleri sürdürdüklerini belirterek "Okul öncesi denetimlere sıkı şekilde devam ediyoruz. İthal ürünleri gümrük kapılarında, iç piyasada üretilen ürünleri de laboratuvarlarda denetliyoruz. Riskli gördüğümüz her noktada ürün numunesi alarak laboratuvarlarda kanserojen maddeler yönünden teste tabi tutuyoruz. Tüketicileri CE işareti, TSE işareti olmayan ürünleri almamaları konusunda uyarıyoruz" dedi. Tüm Kırtasiyeciler Derneği üyeleri ise bu yıl fiyatlarda yaklaşık yüzde 14 zam olduğunu dile getiriyor.

ÇOCUKLAR ZEHİRLİ MADDE YUTABİLİR

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Helvacıoğlu da "Her ürünün kendi içerisinde özellikleri ve standartları var. Defterde TSE damgasına bakılmalı. Ama matara ya da beslenme çantasında gıda temasına uygunluğuna bakılması şart. Ayrıca çocuğun taşıyabileceği, rahat kullanabileceği ürünler alınmalı. Merdiven altı üreticilerin kullandığı boyalar zehirli, kanserojen olabilir. Çocuğunuz bunları yutabilir" dedi.

TEHLİKELİ ÜRÜNLERİ İADE EDEMEZSİNİZ

"Üreticisi belli ürünleri beğenmeseniz dahi iade edebilirken, işportadan aldığınız ürünü iade etmeniz de mümkün değil" diyen Helvacıoğlu, "Kimliksiz, kalitesiz ürünlerde ne tür boya kullanıldığı belli değil. Ancak laboratuvarda tespit ediliyor zehirli olan. Çocukları bunlardan uzak tutmalı" diye konuştu.

ÇOCUĞUNUZU KORSAN SERVİSE TESLİM ETMEYİN

Geçtiğimiz yıl serviste çocuk unutma vakalarında acı sonuçlar da yaşandı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Fevzi Apaydın da korsana karşı uyardı ve "Servis seçerken odaya kayıtlı esnafımızı tercih edin, il trafik komisyonlarınca servis ücretleri belirlenene kadar anlaşma yapmayın. Çoğu verilmeyen hizmet veriliyor gibi söylenerek fahiş fiyat uygulanan servislerden uzak durun, düzenli eğitim aldığını belgeleyen şoförü tercih edin. Araçlarda iç ve dış kamera ile kapı sensörü arayın. Yabancı rehber personel bulundurmasına dikkat edin" dedi.
Türkiye
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