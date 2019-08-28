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MHP, 19 yıl sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve STK heyetlerinden oluşan yaklaşık 50 kişi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret ederek her türlü desteği vereceklerini söyledi. Bu ziyaret, 2000 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Başbakan Yardımcısı iken Diyarbakır Belediyesi'ne yaptığı ziyaretten 19 yıl sonra gerçekleşen ilk MHP ziyareti oldu.
 28 Ağustos 2019 09:37
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MHP, 19 yıl sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, il yönetim kurulu, ilçe başkanları, Türk Sağlık Sen heyeti, Türk Kamu Sen heyeti, Türk Eğitim Sen heyeti, Türk Büro Sen heyeti, Türk Haber Sen heyeti ve Asuspor yöneticileri ile Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KUR'AN-I KERİM VE TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

Büyükşehir belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, Vali Güzeloğlu'na Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Heyete hitap eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Allah'tan hiç kimsenin mahçup edilmemesini dilediğini söyledi. Millete hizmet yolunda el birliğiyle, güç birliğiyle en önemlisi gönül birliğiyle aziz ve kadim kentte, peygamberler ve sahabeler şehrine büyükşehir belediye başkanlığına hizmet etmeyi nasip ettiğini ifade eden Vali Güzeloğlu, "Her yanıyla, yönüyle devletine güvenen, geleceğine güvenen bu anlamda ihanete, terör örgütlerine, uzantılarına ve destekçilerine geçit vermeyen bir anlayışın hakim olmasını istiyoruz. Milletin her bir kuruşunun, bu milletin geleceğine, gelişmesine, kalkınmasına, refahına harcanmasını bekliyorum" dedi.

19 YIL SONRA İLK ZİYARET

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde dün gerçekleşen MHP ziyareti 19 yıl sonra Belediye'ye gerçekleşen ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı iken 5 Eylül 2000 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etmişti. MHP yönetiminin 2016 ve 2019 yılları arasında yine Gültan Kışanak'ın görevden alınıp yerine atanan Cumali Atilla'yı da ziyaret etmediği öğrenildi.
Memurlar.Net
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