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Bursa'da 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 13 yaşındaki kız çocuğu dedesinin evinde ölü bulundu.
|28 Ağustos 2019 09:40
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İş yerinden çıkıp gece saatlerinde Karaağaç Mahallesi İpekçilik Caddesi'ndeki evine gelen Mehmet K, içeri giremeyince komşusundan yardım istedi.
Daha sonra bir komşusu ile eve giren Mehmet K, torunu Y.C'nin (13) çekyatta hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaklaşık 4 saat önce öldüğünü belirledi.
Ceset, çocuğun kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Dört aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Y.C'nin, çakmak gazı soluması nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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