1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektrikte kış hazırlığı başladı

UEDAŞ, kış mevsimi öncesi kolları sıvadı. Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki enerji nakil hatlarına bakım yapılırken, izoleli orta gerilim iletkeni montajı da gerçekleştirildi.
 28 Ağustos 2019 09:43
Yazdır
Elektrikte kış hazırlığı başladı

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ), yaz boyu artan elektrik tüketiminin ardından kış mevsimi öncesi bakım çalışmalarını başlattı.

Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik ile İnegöl ilçelerinden gelen 46 kişilik takviye ekip ve 16 araçla çalışma gerçekleştiren UEDAŞ, Yenişehir ilçesinde kışa hazırlık bakımları doğrultusunda harekete geçti. Ekipler, ilçenin doğu kısmında yer alan kırsal mahalleleri besleyen enerji nakil hatlarına(ENH) bakım yaptı.

Yenişehir'de 5 bin 700 aboneye hizmet veren UEDAŞ, 15 km'den oluşan hatta 120 direğin kontrolünü sağladı. Bakım çalışmasında özellikle geçici arızaları önleyebilmek için izoleli orta gerilim iletkeni montajları gerçekleştirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu
28 Ağustos 2019 09:53		 Park halindeki lüks cip alev alev yandı
28 Ağustos 2019 09:46
Okul yolundaki 3 korsana dikkat
28 Ağustos 2019 09:33		 Tezgahlar balık bekliyor
28 Ağustos 2019 09:30
Paris'ten sonra İstanbul'da da akım başladı!
28 Ağustos 2019 09:11		 Diyarbakırda kağıt toplayan kardeşlere 'bisiklet' sürprizi
28 Ağustos 2019 08:42
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
28 Ağustos 2019 06:31		 Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
28 Ağustos 2019 02:12
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
28 Ağustos 2019 00:34		 Bulduğu maaşı kadar parayı, sahibine teslim etti
27 Ağustos 2019 23:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Memur zammı belli oluyor
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
Emine Bulut'un katilini tebrik eden Özen'e Meclis yasağı
6 Generalin görev yeri değiştirildi
İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
Mansur Yavaş, Esenboğa metrosu hattını açıkladı
Ücretli öğretmenlerden yüksek lisans yapanlara ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Her güne bir cinayet!
Dünya ekonomisinde ilk olumsuzluklar başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
susmak 3
kaldığı yerden devam etmek 3
portakalcicegi2017 1
pes etmek yok 2
gül döktüm yollarına 2
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 5
abd nin bizim dostumuz olması 4
ikinci bahar 1
Hayatın kaynağı 1
şemsiye 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 65 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 12 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Yusufçam İnşaat Geçici 9 İşçi Alacak
Balıkesir Bigadiç Beton 1 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam