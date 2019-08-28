1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Faiz indiriminde müteahhit uyanıklığı

Kamu bankalarının konut kredilerinde faiz indirimine gitmesi sonrasında inşaat sektöründe hareketlilik beklenirken, Adana'da bazı müteahhitlerin fiyatlara yüzde 20 ile 30 oranında zam yapması düşük faizin piyasaya etkisini kısıtlamış oldu. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Böyle fahiş fiyat artırımı yapanlardan vatandaşlar ev almasınlar" dedi.
 28 Ağustos 2019 09:49
Yazdır
Faiz indiriminde müteahhit uyanıklığı

Kamu bankaları geçtiğimiz ay konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekti. Bu indirim sonrasında vatandaşlar yoğun talep göstererek kredi başvurusunda bulundu. Adana'da ise konut satışlarında talep imar düzenlemesi ile yoğunluk artışına gidilen ve son 4 yılda yaklaşık 30 bin konutun yapıldığı ve yoğun yapılaşmanın devam ettiği Sarıçam ilçesi oldu.

Ancak bazı uyanık müteahhitler ve emlakçılar düşen konut kredisi faizlerine rağmen, kredi oranları düşmeden önce Temmuz ayında 120 bin TL'ye sattıkları evi, konut kredisi faizi düştükten sonra Ağustos ayında yüzde 20 ile 30 arasında zam yaparak 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla satmaya başladılar. Bu durumda ise vatandaşın hevesi kursağında kalırken, düşük faiz oranında da piyasaya etkisi kısıtlanmış oldu.

"En iyi cevabı verecek yine vatandaşlar"

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tarz uyanık müteahhitlerden ev alınmaması gerektiğini belirterek, "Hükümetimizin bu fırsatını kendi lehine çevirmeye çalışan uyanık müteahhitlerimiz var maalesef. Bunlara vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Vatandaşın 120 bin liralık eve 150 bin lira diyen uyanık müteahhitlere dikkat etmesi gerekiyor. Bu devletimizin, lokomotif olan inşaat sektörünü canlandırmak ve hem de vatandaşlarımızın kolay ev sahibi olma girişimini kimse kötüye kullanmamalı. En iyi cevabı verecek yine vatandaşlarımız. Böyle fahiş fiyat artırımı yapanlardan vatandaşlar ev almasınlar. Önceki fiyatını çok iyi biliyor vatandaşımız. 0,99 faizden sonra yüzde 50 fiyat arttıranların yanına bile uğramasın vatandaşımız" diye konuştu.

"İnşaat sektörünü zor durumda bırakıyorlar"

Ayrıca Mustafa Karslıoğlu, bu tarz uyanıklık yapan kişilerin sektöre zarar verdiğini ifade ederek, "Sonuçta, hükumetin vatandaşa ve sektöre verdiği fırsatı aleyhine çeviriyor. 250 sektörü arkasından lokomotif halinde çeken inşaat sektörünü zor durumda bırakıyor. Ekonomi canlansın derken piyasayı tam anlamıyla negatif seyirde hareket etmesini sağlıyor. Dolayısıyla bunlara vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Ev seçecek vatandaşlara da uyarılarda bulunan Karslıoğlu, "Yeni yerleşim alanına, alt yapısı güzel olan, otoparkı olan evleri tercih etmesi gerekiyor ve yine 'Yap-Sat'cılar diye tarif ettiğimiz bu meslekle alakası olmayıp, sonradan yasanın boşluğundan faydalanıp, müteahhitlik yapanlardan ev alırken, tapusuna dikkat etsinler. Anlayan birini yanlarında götürsünler ya da derneğimize sorsunlar. Biz her zaman hazırız. Kimden nasıl alınır, nasıl satılır, hangi katı aldığına dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Talep çok konut yok
28 Ağustos 2019 09:00		 Akbank'tan da konut kredisi faiz oranlarında indirim
27 Ağustos 2019 14:20
TOKİ Başkanı: 94 bin 994 konutun 85 bin 979'unu teslim ettik
27 Ağustos 2019 12:45		 En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve Esenyurt'ta
24 Ağustos 2019 19:13
Ev alana devlet destek verecek
24 Ağustos 2019 08:15		 Konutta faiz yılın en düşük seviyesinde
23 Ağustos 2019 13:43
Fed'den bu yıl yeni faiz indirimleri bekleniyor
22 Ağustos 2019 07:46		 Konut stoku çok yeni yapı yok
22 Ağustos 2019 07:31
Konut fiyatları Ankara'da düştü, İzmir'de yükseldi
21 Ağustos 2019 22:33		 Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı
21 Ağustos 2019 21:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur zammı belli oluyor
'Bu yıl ki toplu sözleşme kazanımları da aynen korunacak'
İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un katilini tebrik eden Özen'e Meclis yasağı
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
6 Generalin görev yeri değiştirildi
Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ücretli öğretmenlerden yüksek lisans yapanlara ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
Mansur Yavaş, Esenboğa metrosu hattını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşk 2
gitmek 1
Hayatın kaynağı 1
kaldığı yerden devam etmek 2
dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum 5
şemsiye 3
yeni şarkı üretilememesi 1
ikinci bahar 1
neyzen tevfik 3
EMİNE BULUT 2
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam