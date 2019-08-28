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Uyuşturucu için kurulan sistem polisi bile şaşırttı

Trabzon'da bir evde yapılan aramada uyuşturucu yetiştirmek için kurulan sistem polisi bile şaşırttı. Polis odada uyuşturucu yetiştirmek için özel olarak yapılmış ısı, ışık ve su sistemi buldu.
 28 Ağustos 2019 09:56
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Uyuşturucu için kurulan sistem polisi bile şaşırttı

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.G. isimli şahsın evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine söz konusu adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada ısı, ışık ve su sistemi bulunan özel bir odada saksılara ekili 15 adet Hint keneviri, 2 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi. Olayla ilgili C.G. gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı
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