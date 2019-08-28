Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 462,71 puan ve yüzde 0,48 artışla 96.493,19 seviyesine yükseldi.
|28 Ağustos 2019 10:06
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Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan yüzde 1,32 ile ticaret olurken, değer kaybeden tek sektör yüzde 0,06 düşüşle ulaştırma oldu.
Dün, küresel pay piyasalarındaki alıcılı seyre paralel 97.350 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla gerileyerek günü yüzde 1,10 değer kaybıyla 96.030,47 puandan tamamladı.
Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde M3 para arzı ve ABD'de mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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