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150 bin doğumda bir görülen hastalıktan 1 saatte kurtuldu

Siirt'te yaşayan Perihan ve Mahmut Yelboğa çiftinin bebekleri Miraç Yelboğa'ya, doğum sonrası sürekli olarak geçirdiği akciğer enfeksiyonu nedeniyle 'Morgagni Hernisi' olarak bilinen hastalık olan diyafram fıtığı tanısı konuldu. Miraç bebek, 150 bin doğumda bir görülen hastalığından 1 saatlik ameliyatla kurtuldu.
 28 Ağustos 2019 10:09
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150 bin doğumda bir görülen hastalıktan 1 saatte kurtuldu

Riskli bir ameliyat süreciyle karşı karşıya kalan aile, 1,5 yılın sonunda Memorial Dicle Hastanesi'ne başvurdu. Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Taner Kamacı tarafından laparoskopik cerrahi uygulanan Miraç Bebek, bir saatlik işlemin sonucunda sağlığına kavuştu. Yelboğa ailesinin, 1,5 yıl önce dünyaya gelen bebekleri ile yaşadıkları anne-baba olma heyecanı, miraç Bebek'in sık sık akciğer enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle endişeye dönüştü. Yapılan tetkiklerde bebeğe, 150 bin doğumda bir görülen 'diyafram hernisi' teşhisi konuldu. Ameliyatın risk taşıdığını öğrenen Yelboğa çifti, 1,5 yıl boyunca pek çok araştırma yaptıktan sonra Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Taner Kamacı'ya ulaştı.

Bir saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

Miraç bebek, laparoskopik yani kapalı olarak gerçekleştirilen bir saatlik ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Yoğun bakım süreci yaşamadan servisteki odasına alınan bebek, 4 günün sonunda da sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Miraç bebeğin tedavi süreci hakkında bilgi veren Op. Dr. Taner Kamacı, "Bebeğin diyaframındaki yırtıktan dolayı, bağırsakları göğüs boşluğuna yerleşmiş ve akciğeri sıkıştırmıştı. Akciğerdeki enfeksiyonun nedeni de buydu. Doğuştan gelen bu hastalığın tek tedavi yöntemi cerrahidir. Bağırsakları laparoskopik yöntemle karın içine aldık. Ardından da diyafram kasındaki yaklaşık 8 cm'lik yırtığı bir saat süren ameliyatla kapalı yöntemle onardık. Başarıyla tamamlanan işlem sonrası bebeğimiz sağlığına kavuştu" dedi.

"Laparoskopik ameliyatlar hastaya konfor sağlıyor"

"Morgagni Hernisinin, bir çeşit diyafram fıtığı ve bunlar arasında da ender görülen tiplerden biri olduğunu dile getiren Op. Dr. Taner Kamacı, "Bu doğumsal anomali diyafram fıtıklarının yüzde 2-6'sını oluşturur, toplumda ortalama her 150 bin doğumda bir görülür. Hastalık genellikle belirti vermez ve başka bir nedenle çekilen akciğer filminde tesadüfen ortaya çıkar. Tek tedavi yöntemi ise ameliyattır. İki adet yarım santimetrelik kesiden kapalı olarak yapılan ve hastaya konfor sağlayan ameliyatlar, yara izine neden olmadan ve komplikasyon riskini en aza indirerek hastaya daha kısa sürede iyileşme olanağı sunmaktadır" diye konuştu.

"Yaşadığımız şok mutlulukla sonuçlandı"

1,5 yılın sonunda bebeklerini mutlulukla kucağına alan Perihan ve Mahmut Yelboğa çifti, "Bebeğimiz için tek çare ameliyattı ve biz umudumuzu hiç kaybetmedik. Uzun bir süre araştırdık ve doğru sağlık merkezini bulduk. Op. Dr. Taner Kamacı, hastalıkla ve ameliyatıyla ilgili tüm açıklamaları bize yaptı. Böylelikle kafamızda hiçbir soru işareti kalmadı. Bebeğimiz 1 saatlik ameliyattan sonra sağlığına kavuştu. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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