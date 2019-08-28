Akıllı telefon beklerken, bakın ne çıktı

REKTÖR ÇİÇEĞİ BURNUNDA ÖĞRENCİLERİ GARDA BİZZAT KARŞILADI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, çiçeği burnunda ESOGÜ öğrencilerini tren garında bizzat karşıladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, yeni üniversiteli olan öğrenciler kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlere akın etmeye başladı. Bu kapsamda ESOGÜ’yü kazanan üniversite öğrencilerinin bir bölümü, üniversite görevlileri tarafından Eskişehir Tren Garı’nda trenden iner inmez karşılandılar. Görevliler, açtıkları stantta öğrencileri ve ailelerini çeşitli konularda bilgilendirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, öğrencilere üniversiteyi tanıtmak için oryantasyon programları hazırladıklarını söyledi.