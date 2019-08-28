TESK'ten yeni eğitim-öğretim yılı öncesi uyarılar
|28 Ağustos 2019 10:25
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Palandöken, yazılı açıklamasında, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa zaman kala velileri ve yetkilileri, okul çevresindeki seyyar satıcılar, uyuşturucu tacirleri ve hijyenik olmayan gıda satıcıları konusunda uyardı.
Kantinlerde satılan yiyeceklerde 16 Eylül itibarıyla "okul gıdası" logosu kullanılacağını anımsatan Palandöken, "Bu uygulamayı destekliyoruz fakat okul çevresinde de önlemler artırılmalı. Okul çevrelerindeki alkol, uyuşturucu, tütün ürünleri tacirleri kontrol edilmeli. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığını korumalıyız. Onların sağlığını tehlikeye atan seyyar satıcılara göz açtırılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, öğrencilerin çevreye karşı bilinçlendirilmesinin onları tehlikelerden korumanın ilk adımı olduğunun altını çizerek, güvenlik önlemlerinin ve kontrollerin artırılması gerektiğini kaydetti.
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