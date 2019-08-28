PKK'ya yönelik 'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başlatıldı
|28 Ağustos 2019 10:23
|Yazdır
Mardin, Batman ve Şırnak illerinin güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımı ve bizzat Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın Mardin'de esas komuta yerinde bulunarak sevk ve idare ettiği Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç'un operasyon komutanı olduğu Batman, Şırnak ve Mardin illerini kapsayan kırsalda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını yakalamak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek ve kullanılamaz hale getirmek maksadıyla icra edilecek olan Kıran 2 operasyonu, büyük çaplı 27 Ağustos 2019 günü saat 20.00'dan itibaren başladı.
Operasyonda jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan Mardin'den 69, Şırnak'tan 26, Batman'dan 22 olmak üzere toplam 117 operasyon timinin görev aldığı belirtildi. Kıran 2 operasyonu planlandığı şekilde kararlılıkla devam ederken, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve operasyon sorumlusu Tümgeneral Halis Zafer Koç, komuta merkezi olan Dibek Dağı bölgesinde timlerin başında bizzat operasyonu idare ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
28 Ağustos 2019 10:58
|Balıkesir'de Bylock kullanıcısı tutuklandı
28 Ağustos 2019 10:11
|Terör örgütü PKK/YPG Suriye sınırından çekiliyor
28 Ağustos 2019 07:31
|FETÖ'den yargılanan TSK eski iki müşaviri tutuklandı
27 Ağustos 2019 22:02
|FETÖ elebaşının kitabında parmak izi çıkan polis gözaltında
27 Ağustos 2019 21:02
|'Kıran' operasyonu kapsamında eroin ele geçirildi
27 Ağustos 2019 18:33
|15 ilde FETÖ operasyonunda 22 askere gözaltı
27 Ağustos 2019 17:42
|FETÖ'den tutuklu eski astsubaya tahliye
27 Ağustos 2019 16:43
|FETÖ'nün Artvin bölgesi sorumlusu gözaltında
27 Ağustos 2019 16:28
|Belediye deposunda FETÖ yayını bulundu
27 Ağustos 2019 14:52