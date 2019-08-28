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Boks ile başladı wushu kung fu şampiyon oldu!

Wushu kung fu sporuyla Elazığ'ın ilk şampiyonu olan Lara Pınar Avcı (17), yakaladığı başarının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan babasının da tayin fikrini değiştirdi. Avrasya Balkan Şampiyonu olan genç sporcu, şimdi daha büyük başarılara imza atmak için aksatmadan antrenmanına devam ederken, annesi de her antrenmanda ona destek oluyor.
 28 Ağustos 2019 10:28
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Boks ile başladı wushu kung fu şampiyon oldu!

Elazığ'da 2016 yılından sonra tanınan Wushu Kungfu sporunda ilk meyvesini aldı. Kentin ilk ve tek wushu kung fu sporcusu Lara Pınar Avcı (17), Ankara'da yapılan Avrasya Balkan Open Wushu Kung-Fu Şampiyonası 45 kilo sanda kategorisinde 572 sporcu arasında şampiyon oldu. Genç sporcu yakaladığı bu önemli dereceyle antrenörü ve ailesine büyük mutluluk yaşattı. Öyle ki Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan babası Lara'nın başarısının ardından tayin hakkı olmasına rağmen bu hakkı kullanmayarak kızının başarısına odaklandı. Her antrenmana annesi Derya Avcı ile birlikte gelen başarılı sporcu, ailesinin güvenini boşa çıkarmak istemiyor.

"Benim geleceğim için tayin istemediler"

Wushu kung fu sporuna 2.5 yıl önce başladığı kaydeden Lara Pınar Avcı, "Aktivite amaçlı başlamıştım. Evdeydim sürekli, hocalarım beni keşfetti ve yetenekli olduğumu söylediler. Üç ay kendimi geliştirdikten sonra bölgesel maçlara çıktım. İlk maçımda yenildikten sonra daha çok hırslandım. Hırslandıkça daha çok başarı elde ettim. Bölge maçlarına yeniden çıktım ve şampiyon oldum. Antalya'da Türkiye 2.'si oldum. Daha çok çalıştım ve Ankara'da Balkan şampiyonu oldum. Ailem her zaman destekçim. Babam bizden uzakta görev yapıyor. Onun güvenini boşa çıkarmayarak, gururlandırmak hedefindeyim. Bu sene tayin olmamız lazımdı ama benim geleceğim için tayin istemediler. Hocalarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. Her zaman destekçilerim oldu" dedi.

Bu sporun kendisine kazandırdığı en önemli şeyin öz güven olduğunu anımsatan Avcı, "Bu spor sosyalleşmemi sağladı. Zaten salona da annemle birlikte geliyoruz. Hem sosyalleştim, hem de içime kapanıklıktan kurtuldum. Benim için çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Kızının her antrenmanına destek için gidiyor

Kızının başarılarının kendisini gururlandırdığını dile getiren anne Derya Avcı (40), "Onun her zaman yanında, destekçisiyiz. Bu desteğe de devam edeceğiz. Eşimin görevinden dolayı bizim tayin durumumuz var. Belirli bir süre burada kalıp, başka bir şehre gitmek zorundaydık ama kızımız için tayinimizi erteledik. Sırf kızımız daha iyi yerlere gelebilsin diye. Bütün ailelere buradan bir mesaj göndermek istiyorum. Özellikle kız çocuklarını spora teşvik etsinler. Erkek sporu diye kızlarını salonlardan almasınlar. Çok başarılı kızlarımız var, aileleri destek vermedikleri için salonlara gelemiyorlar. Ben ailelere, şunu söylemek istiyorum.Kızımla ben bütün antrenmanlara geliyorum, gidiyorum. Bölgelere, şehirler arası maçlara gidiyorum. Bütün aileler evlatlarına destek olsunlar. İnanıyorum ki çok başarılı sporcular çıkıp Türk bayrağını göndere çekeceklerdir" şeklinde konuştu.

"Elazığ'ın ilk milli sporcusu olacak"

Lara'yı keşfeden Şanlı Yılmaz Spor Kulübü Antrenörü Tarkan Yılmaz (42) ise, "Wushuyu Elazığ'da geliştiriyoruz. Lara salona ilk geldiğinde amacı bokstu. Kendisine baktık daha esnek bir yapıya sahip olduğunu gördük ve wushuya yönlendirdik. Sporcumuzla ilgilendik, maçlara götürdük. Bu yıl Antalya'da derece yaptı, Ankara'da 1. oldu. Elazığ'ın ilk milli sporcusu olarak tarihe geçeceğine inanıyoruz. Ailesi çok destek veriyor. Çocuklarını bize emanet ettiler. Biz de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Her zaman destekçisiyiz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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