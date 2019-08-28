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'Bu yıl ki toplu sözleşme kazanımları da aynen korunacak'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bu dönem ve önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımların da aynen korunacağını açıkladı.
 28 Ağustos 2019 10:27
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'Bu yıl ki toplu sözleşme kazanımları da aynen korunacak'

Son 16 yılda en düşük memur aylığı yüzde 102 artarken, gözler Hakem Kurulu'nun bugün açıklayacağı zam kararına çevrildi. Toplam 14 puan ile Hakem Kurulu'na gidilirken, beş gün süren toplantılarda masadaki kazanımlar yeniden konuşuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu dönem ve önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımların da aynen korunacağını" vurgularken, yeni dönemde memurların hem ücret hem de sosyal haklarda hiçbir hak kaybının olmayacağını aktardı. Bugün açıklanması beklenen Hakem Kurulu'nun alacağı karar tüm taraflar için nihai ve bağlayıcı olacak.

TALEPLER GÖRÜŞÜLÜYOR

Memur ve memur emeklisinin 2020- 2021'de mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme üzerinde, hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Hakem Kurulu süreci devam ediyor. Memur- Sen'in 23 Ağustos'taki başvurusunun ardından başlayan süreç, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında, 11 üyeden oluşan kurul tarafından yürütülüyor.

Hazal Ateş
Sabah
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