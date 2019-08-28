Memurlar.net'in instagram takipçi sayısı 200 bine ulaştı
Web sayfasının yanı sıra sosyal medyada da memur ve memur adaylarına yönelik haberler paylaşın memurlar.net'in İnstagram sayfasının takipçi sayısı 200 bine ulaştı.
|28 Ağustos 2019 10:54
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Memurlar.net'in sosyal medyadaki takipçi sayısı artıyor.
Facebook, twitter'in yanı sıra İnstagram sayfasından da paylaşımda bulunan memurlar.net'in, İnstagram takipçi sayısı 200 bine ulaştı.
Memurlar.net'in İnstagram sayfasından yayımlanan "post" ve "hikayeleri" https://www.instagram.com/memurlarnet/ adresinden takip edebilirsiniz.
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