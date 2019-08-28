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Belediyenin ürettiği Osmaneli salçasına Almanya'dan talep

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tesislerinde üretilen salçaya yurt dışından da talep gelmeye başladı.
 28 Ağustos 2019 11:01
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Belediyenin ürettiği Osmaneli salçasına Almanya'dan talep

İlçenin, Sakarya Nehri kıyısındaki verimli topraklarında üretilen sebze ve meyveler yurt içi ve dışından ilgi görüyor.

Osmaneli Belediyesi tarafından işletilen biber ve domates salçası tesisinde ihracata yönelik önemli çalışmalar yürütülüyor. Bir süre önce Almanya'dan gelerek tesisi gezen tüccar ile yüklü miktarda satış için ön anlaşma yapıldı.

Beşevler köyünde faaliyet gösteren tesiste üretilen salçaların, ayva lokumundan sonra belediye bütçesine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, 20 çeşit ürünün hasat edilen ilçede domatesin ön sıralarda yer aldığını söyledi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteği ile daha önce de salça ürettiklerini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Talep patlaması yaşıyoruz. Bir önceki dönemin üretim hacmini 20 kat artırma hedefindeyiz. Almanya'dan çok ciddi siparişler aldık. Bunları karşılamak için yeni yatırımlarla inşallah Almanya ve farklı ülkelere ihracat gerçekleştireceğiz. Belediye bütçesini artırmanın yanı sıra bölge çiftçisini de fiyat anlamında rahatlatmayı hedefliyoruz. İnşallah bu ihracat çok sayıda müşteri getirecek ve Osmaneli salçası sadece yurt içinde değil, tüm dünyada tanınan bir damak tadı olacak."
Anadolu Ajansı
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