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MEB'den okula başlayacak miniklere yeni program

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul ve ortaokulların birinci sınıflarına başlayacak yaklaşık 3 milyon çocuğun uyum eğitimlerinin okul çalışanları ve velileri de kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi için bir dizi yenilik hayata geçirilecek.
 28 Ağustos 2019 11:22
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MEB'den okula başlayacak miniklere yeni program

Bakanlık verilerine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaklaşık 3 milyon, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisinin uyum programına katılması öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, uyum konusunda daha önceki yıllarda okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin geri dönüşleri doğrultusunda bu program güncellendi. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından uyum eğitimlerinde bir dizi yeniliğin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütüldü.

İlkokul 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin okula adaptasyon süreçlerinde 2006 yılında başlatılan "Okula Uyum Programı", bu yıl 5-6 Eylül'de 2 günlük program şeklinde uygulanacak.

Önceki yıllarda "Uyum Programı", okulların açılma tarihinden bir hafta önce başlatılıyordu. Program, 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller dolayısıyla bu yıl 5-6 Eylül'de başlatılacak.

Bu yıl uyum eğitimlerine yeni bir anlayış da getiren Bakanlık, bu eğitimleri 5-6 Eylül'de başlatıp tüm yıla yaymak için bir dizi yeni çalışma yürüttü.

Bakanlığın bu kararı almasında, Okula Uyum Programı'nın Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer alan tüm hususlar birlikte düşünülerek bir hafta ile sınırlandırılmaması gerekliliği görüşü etkili oldu.

Bu kapsamda, "okula uyum anlayışı", "öğrenmeye uyum şeklinde" olacak ve bu süreç, eğitim öğretim yılı sürecine yayılacak.

Bu yıldan itibaren okula uyum sadece yeni başlayacak çocukları değil, nakille gelen ara sınıfları ve okulda çalışanların tamamını ve velileri de kapsayacak organizasyonlar şeklinde yapılacak.

Ayrıca, okula uyum etkinlikleri konusunda illere, okullara ve öğretmenlere daha fazla esnek uygulama imkanı sağlanacak.

- Okuldaki uygulamalar tanıtılacak

2019-2020 eğitim öğretim yılında "okula uyum" konusunda planlanan çalışmalar arasında, yeni dönemde uygulanacak tasarım beceri atölyeleri, sosyal etkinlikler modülü, dijital içerikler, yeni programlar, kılavuzlar, ders kitapları gibi uygulamaların tanıtıldığı videolar gösterilecek.

Bir çocuk dilinden yazılan ve yöneticilerden, ailelerden, velilerden beklentileri dile getiren "Okullarımızın Zilini Mutluluğa Çalalım" kitapçığı hazırlanacak.

Okula uyum konusunda okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Sınıfta ana dili farklı olan çocukların olması durumunda öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasına yönelik etkinlikler yapılacak.

Özel gereksinimli çocuklar için gerekli önlemler alınacak. Okula uyum etkinlikleri konusunda okullara ve öğretmenlere esnek uygulama imkanları sağlanacak.

Uyum programı çalışmaları, rehber öğretmenlerin desteğiyle gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı
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