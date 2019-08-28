FETÖ'cüler kitap arasına 179 bin dolar saklamış
|28 Ağustos 2019 11:43
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda alınan itirafçıların beyanları doğrultusunda yeni isimlere ulaşılarak, örgütün hücre evleri tespit edildi.
Bu kapsamda, örgütün Fatih ilçesinden sorumlu olduğu değerlendirilen H.Ç'yi itirafçılar teşhis etti. Şüpheli H.Ç, örgütün hücre evine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. H.Ç'nin kaldığı hücre evinin yan dairesinde de FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilmesi üzerine buraya yapılan operasyonda da, Bylock kullanıcısı F.K'nın kaldığı belirtildi.
Söz konusu evde bulunan kitapların iç sayfaları kesilerek özel bölme haline getirildiği, bu bölmelerde toplamda 179 bin doların bulunduğu kaydedildi.
Savcılığın talimatıyla söz konusu evde yapılan incelemenin ardından gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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