YÖK'ten, seramik programı mezunları için karar
Yükseköğretim Kurulu, Resim, Heykel ve Seramik Lisans programlarının Görsel Sanatlar alanından sayıldığına dair karar verdi.
|28 Ağustos 2019 11:49
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Lisans programından mezun olan bir adayın mezun olduğu programın Görsel Sanatlar alanını kapsayıp kapsamadığına yönelik dilekçesi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10/04/2019 tarihli toplantısında görüşülmüş ve Resim, Heykel ile Seramik Bölümlerinin "GÖRSEL SANATLAR" alanından sayıldığına karar verilmiştir.
İŞTE YÖK YAZISI
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