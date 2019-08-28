1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Annesi kilitledi, polis çilingirle kurtardı

Konya'da zihinsel engelli kızını eve kilitleyerek gezmeye gittiği iddia edilen annenin uzun süre eve gelmemesinin ardından durum polise bildirildi. Engelli kadın, çilingirle evin kapısı açılarak kurtarıldı.
 28 Ağustos 2019 11:53
Yazdır
Annesi kilitledi, polis çilingirle kurtardı

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi İlahiyat Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğuştan zihinsel engelli olan 38 yaşındaki A.E'nin bir süredir annesi tarafından eve kilitlendiğini fark eden komşuları, durumu polis, itfaiye ve Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, apartmanın 2. katının penceresinden bakan bir kadının olduğunu gördü. A.E'nin tepki vermemesi, içeriden cama eliyle vurması üzerine kapıyı açmak için savcılık kararıyla çilingir çağrıldı. Eve gelen çilingir, çelik kapıyı açtıktan sonra polis ve sosyal hizmetlerden görevliler eve girdi. Eve giren bir polis memuru, A.E'yi kucağına alarak evden çıkardı. Gözyaşları içinde polis memurunun kucağından indirilen A.E, araca alındı. Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.E., daha sonra Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gurbetçi ailenin üç yaşındaki oğlu havuzda boğuldu!
28 Ağustos 2019 12:34		 RTÜK yapımcılarla şiddet sahnelerini görüşecek
28 Ağustos 2019 12:28
'Okul Gıdası' için düzenleme talebi
28 Ağustos 2019 12:25		 Emine Bulut'un kızının 'Anne lütfen ölme' sözlerine anlamlı şiir
28 Ağustos 2019 12:13
Balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü!
28 Ağustos 2019 12:08		 Evinin bahçesinde arı soktu, hayatını kaybetti
28 Ağustos 2019 11:59
İzmir'de okul servis ücretleri belirlendi
28 Ağustos 2019 11:48		 Kayıp kızının aranmasında altın dedektörü kullanılmasını istiyor
28 Ağustos 2019 11:31
10 yıl önce 2 milyon 620 bin liraya yapılmıştı, kullanılamadan hurda oldu
28 Ağustos 2019 11:28		 Kaderin böylesi...
28 Ağustos 2019 11:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:54 - Sezonun ilk kütlü pamuğu 50 liradan satıldı12:51 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:48 - O öğretmen tutuklandı, yeni görüntüler ortaya çıktı12:44 - Yerel yönetimler Facebook'tan 'acil durum uyarısı' yapacak12:34 - Gurbetçi ailenin üç yaşındaki oğlu havuzda boğuldu!12:28 - RTÜK yapımcılarla şiddet sahnelerini görüşecek12:25 - 'Okul Gıdası' için düzenleme talebi12:21 - Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak12:18 - Öğretmeni 'tuttuğu kiralık katil öldürdü' iddiasına dava12:15 - Gün ortası döviz fiyatları
12:13 - Emine Bulut'un kızının 'Anne lütfen ölme' sözlerine anlamlı şiir12:11 - İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı12:08 - Balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü!12:06 - Samsun Üniversitesi'nden adrese teslim sözleşmeli personel alım ilanı12:06 - İBB, sel baskınlarına karşı 16 kritik nokta belirledi12:05 - CHP'den 'istihdam' değerlendirmesi12:02 - FETÖ'nün kriptoları ankesörlü telefonları bitirdi12:00 - ASELSAN telsizleri ilk kez Hava Kuvvetlerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur zammı belli oluyor
'Bu yıl ki toplu sözleşme kazanımları da aynen korunacak'
İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un katilini tebrik eden Özen'e Meclis yasağı
Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
6 Generalin görev yeri değiştirildi
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ücretli öğretmenlerden yüksek lisans yapanlara ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
Mansur Yavaş, Esenboğa metrosu hattını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gazişehir futbol kulübü 1
portakalcicegi2017 1
çaylak muamelesi görmek 2
once upon a time in hollywood 2
ikinci bahar 1
yaşlanmayı kabullenmemek 4
tembellik etmek 3
pes etmek yok 2
Ruh çağırma 2
aşk 2
SON İLANLAR
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak
Merkez Bankası 25 Bilgisayar Mühendisi alacak
Turizm Politikası Planlama Ve Kalite Uzmanı alım ilanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 65 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 12 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Yusufçam İnşaat Geçici 9 İşçi Alacak
Balıkesir Bigadiç Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam