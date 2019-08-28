Samsun Üniversitesi'nden adrese teslim sözleşmeli personel alım ilanı

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendinde yer alan; "Sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan alım amacıyla kullanılması, Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının iznine tabidir." hükümlerine göre izin alınmak suretiyle Samsun Üniversitesi tarafından 10'u büro personeli, 17'si destek personel olmak üzere toplamda 27 sözleşmeli personel pozisyonu 27 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diğer taraftan, 28 Haziran 1978 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12 nci maddesinde yer verilen; "Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir." hükme göre ilana çıkacak kurumların yetkisine bırakılan özel koşullar oldukça suiistimal edilmektedir.

Bu doğrultuda Samsun Üniversitesinin ilanlarını incelediğimizde;

1- İSO 9001 Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Sertifikası,

2- BRC-VER7 Gıda Güvenliği Global Standardı, İS0 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, İS0 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu Sertifikası,

3- KOSGEB İSO 9001-2008 İç Denetçi ve İSO 22 000 İç Denetçi Eğitimleri Temel Hijyen Eğitimi,

4- Lise mezunu olup, proje hazırlama eğitimi alanında deneyimli, (Süre belirtilmemiş)

5- İletişim danışmanlığı alanında iş tecrübesi, (Süre belirtilmemiş)

6- Simülatör Bakım Eğitimi Sertifikası, DHMİ Havacılık Akademisi ATSEP Temel Eğitim Sertifikasına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü PPL(A) lisansı,

7- Sivil havacılık alanında, SHY 66 / PART 66 Hava Aracı Bakım, Modül 10, SHY/EASA PART 66/147, PART 145 eğitimleri almış,

8- Sivil havacılık alanında SHT-66U Ulusal Lisans, Mekanik Bakım Onarım, SHT-M Rev.03, SHT 145, CAME prosedürleri, MOE prosedürleri, Aircraft Fuel Tank Safety, EWİS, ESD Awareness eğitimleri almış,

9- İyi Hijyen Uygulamaları (ghp), iyi üretim uygulamaları (gmp), İyi labarotuvar uygulamaları (glp) gıda güvenliği ve hijyen akademisi ''ISO/ TR 6579-3 Salmonella Typhimurium ve Salmonella Enteritidis serotiplendirme yöntemi konularında sertifikaları olmak,

10- Belgelendirmek kaydıyla en az 3 (üç) yıl Latex döküman hazırlama programıyla çalışma deneyimi bulunmak,

Gibi doğrudan başvuracak adayı tanımlayan, birçoğunun hangi kurumlarca verildiğinin bile belli olmadığı, geçerliliği ve güvenirliliği tartışılır, özel kurumlarca ücret karşılığı 2-3 günlük kısa eğitimlere binaen alınan sertifikaların özel şart olarak yer aldığı görülmektedir. İlave olarak bazı istenilen iş tecrübelerinin süresinin belirtilmediği görülmektedir. Örneğin, bir ilanda iletişim danışmanlığı alanında iş tecrübesine sahip olmak şartı aranmıştır. Bu iş tecrübesi 1 ay mı 1 yıl mı 10 yıl mıdır ?

Bir diğer anlamsız şart ise, lise mezunu bir aday arayıp başvuracak kişilerden proje hazırlama eğitimi alanında deneyim istenmesidir. Ülkemizde üst öğrenim olarak lisans, yüksek lisans ve hatta doktoralı işsizler bulunurken proje hazırlama konusunda tecrübeli birisi olarak lise mezunu şartı yer alması da ilanda yer alan şartların ihtiyaca göre belirlenmek yerine, tamamen alınması düşünülen kişilerin durumlarına uyacak şekilde belirlendiği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, Samsun Üniversitesi tarafından verilen sözleşmeli personel alım ilanlarının KPSS merkezi yerleştirme sayısının her geçen gün azaldığı bu günlerde fırsat eşitliğini sağlayacak ve geniş bir kesimin başvurusuna imkan verecek şekilde yeniden ilan edilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.