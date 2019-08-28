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İBB, sel baskınlarına karşı 16 kritik nokta belirledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), su baskınlarına karşı, kalıcı çözüm için harekete geçti. İBB'den yapılan yazılı açıklamada 16 kritik noktanın belirlendiği ve 437 milyon TL'lik yatırımla eylem planının hazırlandığı belirtildi.
 28 Ağustos 2019 12:06
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İBB, sel baskınlarına karşı 16 kritik nokta belirledi

İstanbul'u etkisi altına alan 17 Ağustos'taki sağanak yağmur sonrasında İstanbul'da su baskınları yaşanmış, bir kişi hayatını kaybederken, kent ulaşımında ciddi sorunlar oluşmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Ağustos'taki, "Bu sorun bir daha yaşanmasın" talimatının ardından İBB ekipleri, 16 kritik noktayı belirledi. 'Kısa ve orta vadede' işler için İBB, 437 milyon liralık harcamayla soruna neşter vuracak.

437 MİLYON LİRA HARCANACAK

İmamoğlu su baskınlarından etkilenen yerleri gezdi, esnafın sıkıntılarını dinledi. İBB Genel Sekteri Yavuz Erkut ve diğer kurmayları ile sahada incelemelerde bulunan İmamoğlu, "İstanbul pansuman kaldırmaz. Kalıcı tedbirlerin alınması konusunda kesin adımlar atmak zorundayız" diyerek sorunların tespiti ve çözüm üretilmesi için talimat verdi. Talimatla birlikte İBB ekipleri harekete geçti ve toplamda 437 milyon liraya mal olacak çalışmalar için eylem planını hazırladı.

İBB VE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİKTE ÇALIŞACAK

İBB ekipleri kısa sürede yaptıkları detaylı çalışma sonucunda; İstanbul il sınırlarındaki 107 su taşkını yaşanan noktayı tespit etti.

Avrupa yakasında 12, Anadolu yakasında da 4 nokta 'kritik' olarak belirlendi. Bu noktalardan 14'ünde sorunlar kısa ve orta vadede İSKİ tarafından, diğer iki noktada ise, Karayolları Genel Müdürlüğü ile İBB tarafından orta vadede birlikte çözüme kavuşturulacak.

OLASI SORUNLAR VE TARİHİ KALINTILAR

Hazırlanan eylem planında her iş için detaylı planlar hazırlandı. Kritik 16 noktada yapılacak olan düzenlemelerde karşılaşılabilecek olası sorunlara da yer verildi. Özellikle, Üsküdar ve Tarihi Yarımada gibi bölgelerde SİT alanları, trafik yoğunluğu, mevcut tarihi yapılar, dar sokaklar, elektrik, doğalgaz vb. sistemlerin karmaşıklığı olası sorunlar arasında gösterildi.

Ayrıca, tarihi bir kalıntıya rastlanılması durumunda inşaatların tamamen durduğunun altı çizildi. Böylesi durumlarda a Anıtlar Kurulu'nun inceleme sürecinin beklendiği, projeye ancak yeni güzergah belirlenerek devam edilebildiği bilgisi paylaşıldı.
Memurlar.Net
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