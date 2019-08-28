Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|28 Ağustos 2019 12:15
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
28 Ağustos 2019 12:51
|Gram altın ne kadar oldu?
28 Ağustos 2019 10:30
|Borsa güne yükselişle başladı
28 Ağustos 2019 10:06
|Dolarda son durum...
28 Ağustos 2019 09:59
|Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
28 Ağustos 2019 09:13
|Altına yatırım yapan kazanıyor
27 Ağustos 2019 23:38
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
27 Ağustos 2019 18:25
|Altında gün sonu fiyatları
27 Ağustos 2019 17:20
|Dolar günü 5,80 TL'den tamamladı
27 Ağustos 2019 17:02
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
27 Ağustos 2019 13:09