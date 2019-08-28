1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmeni 'tuttuğu kiralık katil öldürdü' iddiasına dava

Pendik'te, "kendisini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğunu" öne sürdüğü kadın öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.
 28 Ağustos 2019 12:18
Yazdır
Öğretmeni 'tuttuğu kiralık katil öldürdü' iddiasına dava

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğretmen olan İlkay Sivaslı'nın İ.E. ile uzun yıllar sevgili oldukları, ilişkilerinin bitmesinin ardından ikilinin görüşmeye devam ettikleri, bu sırada öğretmen Sivaslı'nın İ.E'ye kredi çekerek borç para verdiği, bu nedenle taraflar arasında hukuki uyuşmazlık olduğu anlatıldı.

Öğretmen Sivaslı'nın son zamanlarda çeşitli nedenlerle psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı anlatıldı.

İddianamede, öğretmen Sivaslı'nın 24 Mart'ta sosyal medya üzerinden şüpheli Tanju Doğan ile tanıştığı, ikilinin telefon üzerinden iletişime geçtikleri ve bir süre sonra da arkadaş oldukları kaydedildi.

Öğretmen Sivaslı'nın her buluşmalarından şüpheli Tanju Doğan'a 150-200 lira para verdiği aktarılan iddianamede, bir süre sonra öğretmen Sivaslı'nın şüpheli Doğan'a kendisini öldürmesini söylediği, şüphelinin ilk başta bunu kabul etmediği, ancak öğretmen Sivaslı'nın ısrarı üzerine şüpheli Doğan'ın "nasıl öldüreceğim" diye sorduğu ve "iple boğ" cevabını aldığı anlatıldı.

İddianamede, bunun üzerine şüpheli Doğan'ın öldürmek amacıyla öğretmen Sivaslı'nın boğazını sargı beziyle sıktığı, ancak yüzünün kızarması üzerine bıraktığı, öğretmen Sivaslı'nın da şüpheliye tokat atarak "sen bu işi beceremezsin" dediği aktarıldı.

- Aşık olduğu için ölümden vazgeçirmeye çalışmış

İkilinin bu yaşananların ardından görüşmeye devam ettiği kaydedilen iddianamede, bu süre zarfında şüpheli Doğan'ın öğretmen Sivaslı'ya aşık olması üzerine kendisini ölümden vazgeçirmeye çalıştığı, ancak Sivaslı'nın bu aşka karşılık vermediği, olaydan bir gün önce de birlikte Pendik'te bir kişiden 2 bin 500 liraya olayda kullanılan tabancayı satın aldıkları belirtildi.

İddianamede, olay günü öğretmen İlkay Sivaslı'nın evine aldıkları silahla birlikte gelen şüpheli Doğan'dan kendisini vurmasını istediği, ancak şüphelinin yine kabul etmediği, bunun üzerine Sivaslı'nın şüpheliye tokat attığı, ardından kendi yatağına sırt üstü yattığı, şüpheli Doğan'ın da Sivaslı'nın karnına yastık koyarak ateş ettiği ifade edildi.

Öğretmen Sivaslı'nın "bir süre daha bekle, ben öldükten sonra gidersin" demesi üzerine ikilinin o şekilde konuşmaya devam ettikleri belirtilen iddianamede, daha sonra aralarında helalleştikleri ve Sivaslı'nın bayılması üzerine şüpheli Doğan'ın evden ayrıldığı aktarıldı.

İddianamade, şüpheli Doğan'ın ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan öğretmen Sivaslı'nın hayatını kaybettiği, Doğan'ın savunmasında ise olaydan önce İlkay Sivaslı'nın kendisine ait telefonun bütün şifrelerini kaldırdığını, aralarındaki konuşmaları kaydettiklerini, kendi telefonunda da bu yazışmaların olduğunu ve çok pişman olduğunu söylediği belirtildi.

- "Haksız tahrik" indirimi uygulanmasın

Öğretmen Sivaslı'nın kendisini öldürmesini istediğinin ses kayıtları ve mesajlar ile sabit olduğu aktarılan iddianamede, şüpheli Doğan'ın öğretmen Sivaslı'ya aşık olduğu ve karşılık bulamadığı, hatta Sivaslı'nın kendisini öldürtmek için adeta yalvardığı, şüpheliyi bir şekilde ikna ederek kendisini öldürttüğü hususlarının da mesajlardan anlaşıldığı ifade edildi.

İddianamede, öğretmen İlkay Sivaslı'nın kendisini öldürtmek için şüpheli ile tanışıp ikna etmesinin, şüphelinin de bu baskılar sonucu maktulü öldürmesinin hukuka uygunluk sebebi olamayacağı, maktul ve şüphelinin bu konuşmaları yapmasının eylemin kasten öldürme suçunu ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.

Şüpheli Doğan'ın öğretmen Sivaslı'yı öldürmeyi planladığı kaydedilen iddianamede, bu planı da birlikte yaptıkları, olayın ani gelişen bir eylem olmadığı, bu nedenle eylemin "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu oluşturduğu, bu nedenle olayda haksız tahrik hükümlerin uygulanmaması gerektiği ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Tanju Doğan'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, gönderildiği Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Doğan ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak
28 Ağustos 2019 12:21		 İşte Eşi ve ailesini öldüren astsubay için istenen ceza
26 Ağustos 2019 19:12
Emine Bulut cinayetini çeken kişi serbest bırakıldı
24 Ağustos 2019 16:51		 Emine Bulut cinayetini çeken kişi gözaltına alındı
23 Ağustos 2019 21:50
Kadıköy'deki gözaltılar adli kontrol şartı ile serbest
22 Ağustos 2019 23:16		 Elazığ'da 'sahte peygamber' iddiasına soruşturma
19 Ağustos 2019 21:37
Başkentte izinsiz gösteri yapan 8 kişi gözaltında
19 Ağustos 2019 19:56		 Muğla'da gözaltına alınan 22 kişi serbest bırakıldı
19 Ağustos 2019 19:52
Isparta'daki katliamdan ölü taklidi yaparak kurtulmuş
17 Ağustos 2019 16:51		 Mahkemeye mektup gönderen sanıktan ilginç savunma
17 Ağustos 2019 16:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:54 - Sezonun ilk kütlü pamuğu 50 liradan satıldı12:51 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:48 - O öğretmen tutuklandı, yeni görüntüler ortaya çıktı12:44 - Yerel yönetimler Facebook'tan 'acil durum uyarısı' yapacak12:34 - Gurbetçi ailenin üç yaşındaki oğlu havuzda boğuldu!12:28 - RTÜK yapımcılarla şiddet sahnelerini görüşecek12:25 - 'Okul Gıdası' için düzenleme talebi12:21 - Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak12:18 - Öğretmeni 'tuttuğu kiralık katil öldürdü' iddiasına dava12:15 - Gün ortası döviz fiyatları
12:13 - Emine Bulut'un kızının 'Anne lütfen ölme' sözlerine anlamlı şiir12:11 - İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı12:08 - Balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü!12:06 - Samsun Üniversitesi'nden adrese teslim sözleşmeli personel alım ilanı12:06 - İBB, sel baskınlarına karşı 16 kritik nokta belirledi12:05 - CHP'den 'istihdam' değerlendirmesi12:02 - FETÖ'nün kriptoları ankesörlü telefonları bitirdi12:00 - ASELSAN telsizleri ilk kez Hava Kuvvetlerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur zammı belli oluyor
'Bu yıl ki toplu sözleşme kazanımları da aynen korunacak'
İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un katilini tebrik eden Özen'e Meclis yasağı
Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
6 Generalin görev yeri değiştirildi
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ücretli öğretmenlerden yüksek lisans yapanlara ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
Mansur Yavaş, Esenboğa metrosu hattını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 5
susmak 3
gazişehir futbol kulübü 1
İyi geceler sözlük 1
ikinci bahar 1
kaldığı yerden devam etmek 2
şemsiye 3
yeni şarkı üretilememesi 1
toyota 2
abd nin bizim dostumuz olması 4
SON İLANLAR
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak
Merkez Bankası 25 Bilgisayar Mühendisi alacak
Turizm Politikası Planlama Ve Kalite Uzmanı alım ilanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 65 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 12 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Yusufçam İnşaat Geçici 9 İşçi Alacak
Balıkesir Bigadiç Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam