1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u öldüren F.V'nin yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Ekim'de başlanacak.
 28 Ağustos 2019 12:21
Yazdır
Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi kabul eden Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihini 9 Ekim olarak belirledi.

Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca F.V. için görevlendirilen Kırıkkale Barosu'na kayıtlı avukatların görevi reddettiği, il dışından da birçok avukatın davaya müdahil olmak için başvuru yaptığı öğrenildi.

F.V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

F.V, tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmeni 'tuttuğu kiralık katil öldürdü' iddiasına dava
28 Ağustos 2019 12:18		 İşte Eşi ve ailesini öldüren astsubay için istenen ceza
26 Ağustos 2019 19:12
Emine Bulut cinayetini çeken kişi serbest bırakıldı
24 Ağustos 2019 16:51		 Emine Bulut cinayetini çeken kişi gözaltına alındı
23 Ağustos 2019 21:50
Kadıköy'deki gözaltılar adli kontrol şartı ile serbest
22 Ağustos 2019 23:16		 Elazığ'da 'sahte peygamber' iddiasına soruşturma
19 Ağustos 2019 21:37
Başkentte izinsiz gösteri yapan 8 kişi gözaltında
19 Ağustos 2019 19:56		 Muğla'da gözaltına alınan 22 kişi serbest bırakıldı
19 Ağustos 2019 19:52
Isparta'daki katliamdan ölü taklidi yaparak kurtulmuş
17 Ağustos 2019 16:51		 Mahkemeye mektup gönderen sanıktan ilginç savunma
17 Ağustos 2019 16:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:51 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:48 - O öğretmen tutuklandı, yeni görüntüler ortaya çıktı12:44 - Yerel yönetimler Facebook'tan 'acil durum uyarısı' yapacak12:34 - Gurbetçi ailenin üç yaşındaki oğlu havuzda boğuldu!12:28 - RTÜK yapımcılarla şiddet sahnelerini görüşecek12:25 - 'Okul Gıdası' için düzenleme talebi12:21 - Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak12:18 - Öğretmeni 'tuttuğu kiralık katil öldürdü' iddiasına dava12:15 - Gün ortası döviz fiyatları12:13 - Emine Bulut'un kızının 'Anne lütfen ölme' sözlerine anlamlı şiir
12:11 - İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı12:08 - Balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü!12:06 - Samsun Üniversitesi'nden adrese teslim sözleşmeli personel alım ilanı12:06 - İBB, sel baskınlarına karşı 16 kritik nokta belirledi12:05 - CHP'den 'istihdam' değerlendirmesi12:02 - FETÖ'nün kriptoları ankesörlü telefonları bitirdi12:00 - ASELSAN telsizleri ilk kez Hava Kuvvetlerinde11:59 - Evinin bahçesinde arı soktu, hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur zammı belli oluyor
'Bu yıl ki toplu sözleşme kazanımları da aynen korunacak'
İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un katilini tebrik eden Özen'e Meclis yasağı
Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
6 Generalin görev yeri değiştirildi
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ücretli öğretmenlerden yüksek lisans yapanlara ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
Mansur Yavaş, Esenboğa metrosu hattını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
toyota 2
Ruh çağırma 2
yaşıyoruz ve öğreniyoruz 1
gül döktüm yollarına 2
Kararsızlık 2
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 5
şeker hastalığı 2
ikinci bahar 1
portakalcicegi2017 1
vapurda martılara simit atmak 2
SON İLANLAR
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak
Merkez Bankası 25 Bilgisayar Mühendisi alacak
Turizm Politikası Planlama Ve Kalite Uzmanı alım ilanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 65 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 12 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Yusufçam İnşaat Geçici 9 İşçi Alacak
Balıkesir Bigadiç Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam