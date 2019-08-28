Gurbetçi ailenin üç yaşındaki oğlu havuzda boğuldu!
|28 Ağustos 2019 12:34
|Yazdır
Fransa'da yaşayan Taner ile Elem Şahin çifti, 5 çocuklarıyla tatil için Fethiye ilçesindeki bir villaya yerleşti.
Aile dışarı çıkma hazırlığı yaptığı sırada 3 yaşındaki çocukları Aras Şahin gözden kayboldu. Oğlunun villanın havuzunda hareketsiz durduğunu fark eden baba, çocuğu havuzdan çıkararak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Villaya gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Aras yaşamını yitirdi.
Çocuğun cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Otopsi işlemlerinin ardından oğullarının cenazesini teslim alan Şahin çiftçi, gözyaşı döktü. Anne Elem Şahin, "Bu acının tarifi yok. Arasım nerede, oğlumu istiyorum." diyerek ağladı.
Aras Şahin'in cenazesinin, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|RTÜK yapımcılarla şiddet sahnelerini görüşecek
28 Ağustos 2019 12:28
|'Okul Gıdası' için düzenleme talebi
28 Ağustos 2019 12:25
|Emine Bulut'un kızının 'Anne lütfen ölme' sözlerine anlamlı şiir
28 Ağustos 2019 12:13
|Balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü!
28 Ağustos 2019 12:08
|Evinin bahçesinde arı soktu, hayatını kaybetti
28 Ağustos 2019 11:59
|Annesi kilitledi, polis çilingirle kurtardı
28 Ağustos 2019 11:53
|İzmir'de okul servis ücretleri belirlendi
28 Ağustos 2019 11:48
|Kayıp kızının aranmasında altın dedektörü kullanılmasını istiyor
28 Ağustos 2019 11:31
|10 yıl önce 2 milyon 620 bin liraya yapılmıştı, kullanılamadan hurda oldu
28 Ağustos 2019 11:28
|Kaderin böylesi...
28 Ağustos 2019 11:25