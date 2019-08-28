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Yerel yönetimler Facebook'tan 'acil durum uyarısı' yapacak

Facebook, yerel yönetimlerin bölgelerinde yaşayan insanlara acil durumlarda uyarı yapabilmelerini sağlayacak yeni özelliğini duyurdu.
 28 Ağustos 2019 12:44
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Yerel yönetimler Facebook'tan 'acil durum uyarısı' yapacak

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirket acil durumlarda yerel yönetimlere yardımcı olmak ve insanların güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirdiği "acil durum uyarısı" yapma özelliğini yerel yönetimlerin kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

Geçen yılın başından beri, ABD'deki çok sayıda yerel yönetim tarafından test edilen "acil durum uyarısı" sistemi, yerel yönetimlerin acil durumlarda hızlıca vatandaşlarıyla iletişim kurmasını ve önemli bilgilerin paylaşılmasını sağlıyor.

Yerel yönetimlerin Facebook'ta paylaştıkları bir içeriği "acil durum uyarısı" olarak işaretlemesiyle birlikte, mesaj durumdan etkilenen insanlarla paylaşılıyor. Paylaşımın yanı sıra bölgede yaşayan kullanıcılara bildirim gönderilerek, önemli bilgilere ulaşması ve komşularıyla iletişim kurması sağlanıyor.

Çeşitli amaçlarla acil durum uyarısı yapılabiliyor

Facebook aracılığıyla "acil durum uyarısı" yapmak için, bir şehir ya da yerel yönetimle ilişkili Facebook sayfasına sahip olunması ve Facebook'a başvuruda bulunulması gerekiyor. Facebook'un değerlendirmesinin ardından, uygun görülen sayfalar bu özelliği ücretsiz olarak kullanabiliyor.

Geçen yıldan bu yana, ABD'deki 350'den fazla yerel yönetim tarafından test edilen sistem, ani sel baskınları, kayıp insan raporları, yol çalışmaları, aşırı derece sıcaklıklar, bomba tehditleri gibi çeşitli durumlarda "acil uyarı" yapmak amacıyla kullanıldı. Açıklamada yer verilen araştırmaya göre, Facebook'ta "acil durum uyarısı" etiketiyle paylaşılan gönderileri görüntüleyen 2 bin kişinin yüzde 73'ü paylaşılan bilgileri daha önce hiçbir yerde görmediğini belirtirken, yüzde 43'ü ise "acil durum uyarısı" etiketi taşıyan gönderileri gördükten sonra gerekli adımları attıklarını ifade etti.

Test aşamasında olumlu sonuçlar veren "acil durum uyarısı" sistemi yıl sonunda ABD'nin tüm bölgelerinde kullanıma sunulacak. Acil durumlarda iletişim imkanı sağlayan ve toplum güvenliğini artıran sistemin, ABD'de yaygınlaşmasının ardından tüm dünyada hizmete sunulması planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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