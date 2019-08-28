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Çeyrek altın ne kadar oldu?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 288,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.919,00 lira oldu
 28 Ağustos 2019 12:51
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Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 288,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.919,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 286,00 286,20 288,00 288,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.885,00 1.906,00 1.898,00 1.919,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 261,00 265,00 263,00 267,00
Lira(Tam) Ziynet 1.842,00 1.862,00 1.855,00 1.875,00
Yarım Ziynet 921,00 931,00 928,00 938,00
Çeyrek Ziynet 461,00 466,00 464,00 469,00
Anadolu Ajansı
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