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Sezonun ilk kütlü pamuğu 50 liradan satıldı

Adana'da bu sene hasat edilen 100 kilogram ilk kütlü pamuğun kilosu 50 liradan satıldı.
 28 Ağustos 2019 12:54
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Sezonun ilk kütlü pamuğu 50 liradan satıldı

Adana Ticaret Borsası Kompleksi'nde elektronik ortamda gerçekleştirilen satış işleminde Karataş ilçesinden Hasan Aslan ve Ali Kerküt'ün 50'şer kilogram olmak üzere getirdikleri 100 kilogram kütlü pamuk, elektronik borsa salonunda tekstil firması yetkililerine sunuldu.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç yaptığı konuşmada, pamuk fiyatlarının artması gerektiğini vurguladı. Bilgiç, "Geçen yıla göre pamuk ekiminde ve üretiminde görüşen artışın sürdürülebilirliğinin sağlanması, dışa bağımlılığının azaltılması, tarımsal üretim katma değerinin ve istihdamın arttırılması amacıyla son iki yıldır 80 kuruş olan desteğin arttırılması gerekmektedir. 2016/2017 sezonunda kilogramı 1 lira 90 kuruştan satılan kütlü pamuk, 2018/2019 sezonunda yüzde 80 artış göstererek, 3 lira 40 kuruştan satılmaya başladı. Üreticiyi mağdur etmeyecek şekilde kütlü pamuk fiyatının oluşması ülkemiz açısından stratejik öneme sahiptir" dedi.

Bilgiç, pamuk için ekonomiye katkı sunmak adına 'Çukurova Pamuğu' olarak coğrafi işaret almak üzere Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldığını kaydetti.

"518 bin hektarlık alanda 2 milyon 570 bin ton pamuk"

Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ali Kansu Öztürk de pamuk üretiminde Türkiye'nin 7. sırada olduğunu vurguladı. Öztürk, "Ekim alanı açısından 13. sıradayız ancak üretim açısından 7. sıradayız. Bu da ülkemizin toprak yapısının ne kadar pamuk için elverişli olduğunun göstergesidir. TÜİK verilerine baktığımızda 518 bin hektarlık alanda 2 milyon 570 bin tona yakın pamuk üretilmiş. Dekara verimi 497 kilogram ortalamalarından seyretmiş. İlimize baktığımızda ise kütlü pamuk alanı 362 bin dekar gibi görünüyor ve 206 bin ton pamuk üretilmiş. Daha da bu verimi arttırabiliriz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sezonun ilk kütlü pamuğu açık arttırma sonucunda kilosu 50 liradan olmak üzere TUF Tekstil ve Çukobirlik'e satıldı.
İhlas Haber Ajansı
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