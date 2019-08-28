1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuveyt Türk'ten konut ve araç finansmanında indirim

Kuveyt Türk, konut finansmanında kar oranını 1,29'a, araç finansmanında ise 1,39'a indirdi
 28 Ağustos 2019 13:02
Yazdır
Kuveyt Türk'ten konut ve araç finansmanında indirim

Kuveyt Türk, konut finansmanında kar oranını 1,29'a, araç finansmanında ise 1,39'a düşürdü.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka kurumsal ve ticari şirketler ile KOBİ'lere yönelik Türk lirası finansmanında ise tüm vadelerdeki finansman oranlarında 100 baz puanlık indirime gitti.

Kuveyt Türk Katılım Bankası bireylere, işletmelere ve ülke ekonomisine katkı sunmak için finansman oranlarını değiştirdi. Banka bu doğrultuda konut ve araç finansmanlarındaki kar oranlarını düşürdü, işletmelere yönelik olarak da her vade diliminde indirim gerçekleştirdi.

Sigorta ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise konut finansmanında 1,26, araç finansmanında ise 1,36'ya kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabiliyor.

Konut finansmanında 120 aya, araç finansmanında ise 60 aya varan vade seçenekleri sunan Kuveyt Türk, bu sayede ev veya araç sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerine katkı sağlamayı ve reel ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor.

Kuveyt Türk, kurumsal ve ticari şirketler ile KOBİ'lere yönelik Türk Lirası finansmanlarında ise tüm vadelerdeki finansman oranlarında 100 baz puanlık indirim gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Faiz indiriminde müteahhit uyanıklığı
28 Ağustos 2019 09:49		 Talep çok konut yok
28 Ağustos 2019 09:00
Akbank'tan da konut kredisi faiz oranlarında indirim
27 Ağustos 2019 14:20		 TOKİ Başkanı: 94 bin 994 konutun 85 bin 979'unu teslim ettik
27 Ağustos 2019 12:45
En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve Esenyurt'ta
24 Ağustos 2019 19:13		 Ev alana devlet destek verecek
24 Ağustos 2019 08:15
Konutta faiz yılın en düşük seviyesinde
23 Ağustos 2019 13:43		 Fed'den bu yıl yeni faiz indirimleri bekleniyor
22 Ağustos 2019 07:46
Konut stoku çok yeni yapı yok
22 Ağustos 2019 07:31		 Konut fiyatları Ankara'da düştü, İzmir'de yükseldi
21 Ağustos 2019 22:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:28 - 'Teknik olarak birinci sırada gelip ihaleleri kazanıyoruz'14:25 - Bakan Soylu: KADES'i indirmek için Emine Bulut'un ölmesini beklememeliyiz14:19 - Bacaklarından vurup, para dolu çantayı alarak kaçtılar14:16 - Bakan Gül: KKTC, fetö'ye karşı mücadeleye destek veriyor14:12 - Bakan Çavuşoğlu: Belarus'un DTÖ üyeliğini destekliyoruz14:09 - Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti14:05 - 'Okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttık'14:02 - KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı13:59 - Kesik parmaklarıyla su borusundan yaptığı neyi çalıyor13:56 - 'Görev süremizin 6 ayı haciz ve icralarla geçti'
13:54 - AÖF'e ilk kez kayıt yaptıracakların ödeyeceği ücretler13:52 - YÖK'ün e-Kayıt hizmeti ile 280 milyon lira tasarruf sağlandı13:48 - FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı13:41 - Bu tespihler kullanıldıkça kıymetleniyor13:36 - Sağlık çalışanlarını taşıyan araçta yangın çıktı13:32 - Adalardaki 'fayton' sorununa çalıştayla çözüm arandı13:27 - İstanbullular bayramda tatile gitti, elektrik tüketimi azaldı13:24 - Üniversitelerde genç ombudsmanlar yetişiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur zammı belli oluyor
'Bu yıl ki toplu sözleşme kazanımları da aynen korunacak'
İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?
Emine Bulut'un katilini tebrik eden Özen'e Meclis yasağı
KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
Memur-Sen: Hakem Kurulu haktan yana karar versin
6 Generalin görev yeri değiştirildi
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gitmek 1
yaşlanmayı kabullenmemek 4
once upon a time in hollywood 2
günaydın sözlük 5
kaldığı yerden devam etmek 1
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 5
gazişehir futbol kulübü 1
İyi geceler sözlük 1
şeker hastalığı 2
neyzen tevfik 2
SON İLANLAR
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak
Merkez Bankası 25 Bilgisayar Mühendisi alacak
Turizm Politikası Planlama Ve Kalite Uzmanı alım ilanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 65 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 12 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Yusufçam İnşaat Geçici 9 İşçi Alacak
Balıkesir Bigadiç Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam