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TROY logolu kart adedi 9 milyon oldu

Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla Nisan 2016'da BKM çatısı altında hayata geçirilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) logolu kart adedi 2 katına çıkarak 9 milyon oldu
 28 Ağustos 2019 13:06
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TROY logolu kart adedi 9 milyon oldu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko ve BKM Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz ile "Aileler için Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri" kitabının yazarı Atilla Köksal'ın katılımıyla Akmerkez'de bulunan BKM'de TROY ile ilgili son gelişmelerin aktarıldığı ve "Aileler için Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri" kitabının tanıtımının yapıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda verilen bilgilere göre, Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla Nisan 2016'da BKM çatısı altında hayata geçirilen TROY, Temmuz 2019 itibarıyla kart adedini geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkardı ve 9 milyon adede ulaştı. Finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla önemli projeler hayata geçiren TROY, bu çerçevede Attila Köksal'ın yanı sıra önemli yazarlar tarafından kaleme alınan "Geleceğe Yatırım-Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri" kitabına destek oldu.

- "Finansal okuryazarlık, toplumun her kesimi tarafından benimsenmeli"

BKM Genel Müdürü Canko, toplantıda yaptığı konuşmada, finansal erişim ve finansal okuryazarlığın, ekonomik ve toplumsal gelişmişliğin açık bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Canko, "Finansal okuryazarlık, bireylerin finansal sisteme katılımlarını sağlayarak kaynak maliyetini düşürür, yatırımların ve istihdamın artmasının yanı sıra tasarruf bilinciyle daha istikrarlı bir ekonominin oluşmasını sağlar. Finansal okuryazarlığı toplumun her kesimine entegre etmek bu sebeple önem kazanıyor." ifadelerini kullandı.

BKM olarak kart kullanım bilincinin oluşturulmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Canko, "Hedefimiz, sistemin içinde henüz yer almayan yaklaşık 20 milyon kişiyi sistem içine almak. Bu sebeple gençlerin finansal okuryazarlığını geliştirmeye yönelik desteklediğimiz 'Geleceğe Yatırım, Yarının Büyükleri İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri' kitabının devamı niteliğindeki 'Geleceğe Yatırım - Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri' kitabını desteklemekten dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

- "Bugün itibarıyla yaklaşık 225 milyon kart cüzdanlara girmiş durumda"

Soner Canko, BKM'nin gelecek sene 30'uncu yılını dolduracağını ve 30 yıldır ödeme sistemlerine yapılan yatırımlarla finansal kaplayıcılık anlamında Türkiye'yi iyi bir noktaya getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla yaklaşık 225 milyon kart cüzdanlara girmiş durumda. Dolayısıyla 80 milyonluk bir ülkede 225 milyon kart ki bunun en güzel tarafı da aslında 157 milyonu banka kartı, 68 milyonu da kredi kartı. Yani daha çok banka kartı daha çok tutumlu olmamızın aracı olan banka kartı olmasından da ayrıca mutluyuz. Biz ödeme sistemleri olarak üzerimize düşeni yaptık diyoruz ama bu kadar mı değil. Hala Türkiye'de gençlere ve özellikle ev kadınlarına, Anadolu'daki en ücra köşedeki nakit ekonomiye hala ulaşmaya ihtiyacımız var. Bunun için TROY ile ilgili tüm proje ve planlarımızda bu konuya kafa yoruyoruz."

Canko ayrıca yaklaşık 4 yıldır devam eden ufak bağış kampanyalarıyla yaklaşık 8 milyon TL toplandığını ifade ederek, "Bu sene de kahvenin en güzelini bağışla veriyoruz. Bunları da Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlıyoruz. Yaklaşık 4 senedir bağış konusuna çok eğildik. Şirketimize gelen misafirler kapıdan girerken 1 TL bağışlayarak giriyorlar. Çaylarını alırken 1 TL'ye alıyorlar. 4 yılda 8 milyon TL'ye ulaştı bağış miktarı ve 400 bin tane işlem oldu. Bundan ayrıca gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

- "TROY logolu kartlarla 143 milyon adet işlem gerçekleşti"

BKM Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz ise TROY'un Temmuz 2019 itibarıyla 9 milyon kart adedine ulaştığını anımsatarak, "Temmuz sonu itibarıyla son bir yıllık dönemde TROY logolu kartlarla 143 milyon adet işlem gerçekleşti, işlem hacmi ise 36 milyar TL'ye ulaştı." dedi.

TROY logolu kartların banka kartı adet pazar payının yüzde 5 olduğunu aktaran Temiz, 2026'da TROY logolu kart adedinde yüzde 20 pazar payına ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. TROY logolu kart sahiplerinin yüzde 74'ünün 35 yaş altı, öğrenci, ev hanımı, kamu ve özel sektör çalışanlarından oluştuğu bilgisini paylaşan Temiz, TROY logolu kartlarla yapılan alışveriş işlemlerinin ise yüzde 70'inin 50 TL altı işlemlerden oluşturduğunu belirtti.

Cenk Temiz, TROY olarak en önemli hedeflerinden birinin toplumun her kesiminde finansal okuryazarlığın artırılması olduğunu ifade ederek, "Bu hedef doğrultusunda TROY olarak geçtiğimiz yıl 4 şehirde KOBİ'lerle, 9 şehirde 14 farklı üniversitede öğrencilerle buluştuk ve finansal okuryazarlığı anlattık. Buna ek olarak 'Geleceğe Yatırım, Yarının Büyükleri İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri' kitabını destekledik. İlerleyen dönemde de finansal okuryazarlığa ilişkin çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

- "Tutumlu olun, yaşamınız boyunca harcamalarınıza dikkat edin"

"Aileler için Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri" kitabının yazarı Atilla Köksal da 2014 yılında Hakan Osmanoğlu ile birlikte yazdıkları "Geleceğe Yatırım, Yarının Büyükleri İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri" isimli ilk kitapta ergenlik çağındaki gençlerin yaşamları boyunca finansal konularda dikkat etmeleri gereken konuları kaleme aldıklarını anımsattı.

Yeni kitaba ilişkin bilgi veren Köksal, şunları kaydetti:

"Dr. İlknur Üner, Alparslan Budak, Murat Ergin ve Hakan Osmanoğlu ile birlikte kaleme aldığımız 'Geleceğe Yatırım - Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri' kitabımızda okuyucularımıza yaşam boyu tasarrufun ne denli önemli olduğunu anlatmaya ve emeklilikte rahat bir yaşam sürmek için neler yapmaları gerektiğini aktarmaya çalıştık. Vermek istediğimiz mesaj aslında oldukça basit. Tutumlu olun, yaşamınız boyunca harcamalarınıza dikkat edin, birikim yapın ve yaptığınız birikimleri değişik yatırım araçlarına yayarak uzun vadeli bir perspektif ile değerlendirin."

Köksal, kitabın tüm gelirlerini Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladıklarını ifade ederek, Türkiye'de finansal okuryazarlık çalışmalarına sürekli destek veren Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'a, kitabın basımındaki katkıları için teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Öte yandan, "Geleceğe Yatırım, Yarının Büyükleri İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri" kitabı "https://bkm.com.tr/gelecege-yatirim-aileler-icin-tasarruf-ve-yatirim-tavsiyeleri/" adresinden bağış karşılığı indirilebiliyor.

Anadolu Ajansı
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