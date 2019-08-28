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Memur-Sen: Hakem Kurulu haktan yana karar versin

Memur-Sen sosyal medya hesabından Hakem Kurulu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. sendika, Hakem Kurulu'nun haktan yana karar vermesini bekliyoruz dedi
 28 Ağustos 2019 13:08
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Memur-Sen: Hakem Kurulu haktan yana karar versin

Memur-Sen sosyal medya hesabından Hakem Kurulu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. sendika, Hakem Kurulu'nun haktan yana karar vermesini bekliyoruz dedi.

İşte Memur-Sen'in sosyal medyadan yaptığı açıklama

Hakemi Kurulu'nun beş günlük mesaisi sona erecek. Kamu görevlilerinin geneline ve 11 hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme hükümleri Kurul kararıyla netleşecek. Beklentimiz, Kurulun haktan yana taraf olması ve haktan yana karar vermesidir.

Büyük Türkiye için üreten, büyümeden payını isteyen 3 milyonu aşkın kamu görevlisi ve 2 milyondan fazla memur emeklisi Hakem'den cesaret, karar konusunda adalet istemektedir.


Hakem Kurulu'nun en büyük sıkıntısı Kamu İşvereninin müzakerelerde üzerinde uzlaşılan ve tutanak altına alınan maddeleri uyuşmazlık tutanağını tutup imza altına almadan kurula göndermiş olmasıdır.


İşveren Heyeti, imzalanamadığı söylenen toplantı tutanağını heyete sunamamış, niçin tespit tutanağı tuttuğunu da açıklayamamıştır. Masada varılan uzlaşmalar Hakem tarafından ne yok sayılmalı ne de kırpılmalıdır.


Hakem Heyeti, Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın başvurularında yer verdiği örnek tutanakları esas almalı uzlaşmanın gereğinin yansıtıldığı metinleri karara dönüştürmelidir.


Önümüzdeki iki yıllık dönemde kamu görevlilerinin yararlanacağı hakları geçtiğimiz iki yıllık sürecin hükümlerini inceleyerek belirlemek ve toplu sözleşme olarak düzenlemek kamu görevlilerine haksızlık, alın terine de saygısızlık olacaktır.


Hakem Kurulu'nun haktan, emekten, hakikatten ve uyuşmazlığın çözümüne dair yetki ve görevlerini yerine getireceği inancından hareketle kamu görevlilerinin sorunlarını çözecek, hak ve paylarını maaşlarına yansıtacak karar için gerekli süreye sahip olduklarını düşünüyoruz.


Bizim inancımız şu ki Türkiye büyüktür herkese hakkını verebilir; güçlüdür haksızlığa dur diyebilir, yenidir bütçe disiplini ve imkanları bahanelerini terk edebilir. Bizim saatimiz yeni ve büyük Türkiye'ye kurulu. Aynı inancı Heyetten de bekliyoruz.
Memurlar.Net
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