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Üniversitelerde genç ombudsmanlar yetişiyor

KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, üniversitelerde kurulan Ombudsman Öğrenci Topluluklarının sayısının 100'e yaklaştığını söyledi
 28 Ağustos 2019 13:24
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Üniversitelerde genç ombudsmanlar yetişiyor

KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, üniversitelerde kurulan Ombudsman Öğrenci Topluluklarının sayısının 100'e yaklaştığını söyledi. Malkoç, "Gençler dahil, toplumumuzun haklarının neler olduğu ve bu hakların nasıl aranacağı konusunda eksikliğimiz, noksanımız var. Bunu tamamlamamız gerekir. Türkiye'de hukuk kültürünü, hak arama kültürünü yerleştirmemiz gerekiyor" dedi.

Ombudsman Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) üniversitelerde ve okullarda hak arama kültürünün yerleşmesi amacıyla yapılan çalışmalar hakkında DHA'ya konuştu.

Üniversitelerde KDK'nın işbirliğiyle 'Ombudsmanlık Öğrenci Toplulukları'nın oluşturulduğunu kaydeden Malkoç, "Biliyorsunuz Türkiye'de 206 tane üniversite var. Biz geçen yıl başladık, 100'e yaklaştı Ombudsmanlık Topluluğu. Yine 90 civarında üniversitede gidip, bu konuda konferanslar verdik. Üniversitelerde hocalarla, öğrencilerle birlikte çalışmalar yaptık. Bizim hedefimiz şu; genç nesillere, yeni yetişen yavrularımıza, onların zihnine, gönlüne hakkaniyet, adalet, hukuk ve hak aramayı yerleştirebilirsek Türkiye'de birçok şeyin yoluna girebileceği kanaatindeyim" dedi.

'OMBUDSMANLIK EĞİTİMİ LİSELERE DE YAYILACAK'

Malkoç, çalışma kapsamında, üniversite yönetiminin bu konuda kendilerine bildirdiği görevli hoca ile temasa geçtiklerini söyleyerek, "O duyuru yapıyor, isteyen öğrenciler arasında topluluk kuruyoruz. Ondan sonra onları eğitime alıyoruz. Ne yapmaları gerektiği, arabuluculuğun ne olduğu, Ombudsmanlığın ne olduğu konusunda onları bilgilendiriyoruz. Senede bir defa zaten genel bir toplantımız oluyor. Bu konuda tabii alınacak çok mesafe var." Üniversitelerde yaptıkları bu çalışmanın benzerini liselere de yayacaklarını vurgulayan Malkoç, "Biz ilk etapta üniversitelerden başladık. Şimdi liselerde, ortaokullarda Ombudsmanlık konusuna ilişkin çalışmalarımız olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu konuda temas halindeyiz. Rektörlüklerle, sivil toplum örgütleriyle temas halindeyiz. Zaman zaman bunun yansımalarını göreceksiniz" şeklinde konuştu.

'HAK ARAMA KÜLTÜRÜNÜ YERLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR'

Toplumda hak arama konusunda yaşanan zaaflara dikkati çeken Malkoç, şunları söyledi: "Bir defa bizim toplumumuz hukuk konusunda oldukça zayıf. Gençler dahil, toplumumuzun haklarının neler olduğu ve bu hakların nasıl aranacağı konusunda eksikliği, noksanımız var. Bunu tamamlamamız gerekir, sivil toplum örgütlerinin burada önemi çok fazla. Medyanın da önemi var; ama asıl sorumluluk sivil toplum örgütlerinde. Hukuk konusunda, hak arama kültürü konusunda çalışan insanlarımızın kamuoyunu, toplumu mutlaka bilgilendirmesi gerekir. Çünkü insanlarımız anayasada, yasada var olan haklarını bilir, onları ararlarsa hem idarenin işleyişinde muazzam bir düzelme olacak hem de yanlış yapan kamu görevlileri kolay kolay yanlış yapamayacak. Türkiye'de hukuk kültürünü, hak arama kültürünü yerleştirmemiz gerekiyor."

EKİM'DE ANKARA'DA BİR ARAYA GELECEKLER

Malkoç, Ekim ayında üniversitelerdeki Ombudsman öğrencilerini Ankara'da ağırlayacaklarını ifade ederek, "Onları Ankara'da 4-5 günlük bir eğitime alacağız, üniversitede yapacakları çalışmaları onlara anlatacağız. Bir Ombudsmanın, bir arabulucunun, hakkaniyete, hukuka ve adalete inanan genç insanların neler yapması gerektiği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Eğer bir toplum kendi fertlerini, bireylerini, gençlerini iyi yetiştirirse kurumları güçlü olur, kurumları güçlü olan ülkenin de kendisi güçlü olur" diye konuştu.
DHA
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