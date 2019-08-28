1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbullular bayramda tatile gitti, elektrik tüketimi azaldı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından Kurban Bayramı tatilini de içine alan 10-18 Ağustos tarihlerinde İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketiminin 505 bin 620 megavatsaat olduğu bildirildi
 28 Ağustos 2019 13:27
Yazdır
İstanbullular bayramda tatile gitti, elektrik tüketimi azaldı

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, bayram tatilini iki hafta sonu ile birleştirerek şehirden ayrılan İstanbulluların kentteki elektrik tüketimini düşürdüğü kaydedildi.

BEDAŞ uzmanlarının elektrik tüketimi verilerine ilişkin tespitlerine yer verilen açıklamada, "10-18 Ağustos'ta Kurban Bayramı nedeniyle tatillerini uzatarak şehir dışına çıkanlar olmasaydı, İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi yaklaşık 693 bin megavatsaat olurdu. Ancak bayram tatilinin etkisiyle bu tarihler arasında elektrik tüketimi yüzde 27'lik bir düşüşle 505 bin 620 megavatsaat olarak gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sadece Arefe ve Kurban Bayramı tarihlerindeki elektrik tüketimi incelendiğinde ise söz konusu 5 gün içinde en düşük tüketimin 49 bin 917 megavatsaat ile bayramın birinci günü, en yüksek tüketim ise 60 bin 370 megavatsaat ile Arefe günü gerçekleştiği kaydedildi.

Sanayi abonelerinin yoğun olduğu Hadımköy ve Beylikdüzü'nde ise rekor oranda düşüşler gözlendiği bildirilen açıklamada, "BEDAŞ'ın çalışmasına göre dört günlük bayram tatili boyunca yani 11-14 Ağustos günleri arasında oransal olarak elektrik tüketiminin en çok düştüğü bölge yüzde 75 gibi yüksek bir oranla Hadımköy oldu. Miktar açısından bakıldığında ise söz konusu dört gün boyunca toplam 9 bin 340 megavatsaatlik gerileme ile Beylikdüzü öne çıktı. Beylikdüzü'nde düşüş yüzde 44'ü buldu. Rekor düşüşlerin yaşandığı her iki bölgede de sanayi abonelerinin yoğun olması bu gerilemenin en büyük sebebi olarak gösterildi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adalardaki 'fayton' sorununa çalıştayla çözüm arandı
28 Ağustos 2019 13:32		 İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
28 Ağustos 2019 09:03
Mansur Yavaş, Esenboğa metrosu hattını açıkladı
28 Ağustos 2019 00:42		 Sümela Manastırı'nın kayıp hazinesi mercek altında
27 Ağustos 2019 23:08
Doğayı ateşe veren göçmen sınır dışı edildi
27 Ağustos 2019 21:50		 Tam 2 bin 500 yıllık! Amasya'daki kazılarda bulundu
27 Ağustos 2019 21:43
Tarihi kilisede tepki çeken görüntü! Talan edildi
27 Ağustos 2019 21:37		 Esenboğa Havalimanı'nda tilki postu ele geçirildi
27 Ağustos 2019 21:30
Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü
27 Ağustos 2019 17:31		 Sivas'a 100 milyon liralık prestijli proje
27 Ağustos 2019 17:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:28 - 'Teknik olarak birinci sırada gelip ihaleleri kazanıyoruz'14:25 - Bakan Soylu: KADES'i indirmek için Emine Bulut'un ölmesini beklememeliyiz14:19 - Bacaklarından vurup, para dolu çantayı alarak kaçtılar14:16 - Bakan Gül: KKTC, fetö'ye karşı mücadeleye destek veriyor14:12 - Bakan Çavuşoğlu: Belarus'un DTÖ üyeliğini destekliyoruz14:09 - Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti14:05 - 'Okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttık'14:02 - KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı13:59 - Kesik parmaklarıyla su borusundan yaptığı neyi çalıyor13:56 - 'Görev süremizin 6 ayı haciz ve icralarla geçti'
13:54 - AÖF'e ilk kez kayıt yaptıracakların ödeyeceği ücretler13:52 - YÖK'ün e-Kayıt hizmeti ile 280 milyon lira tasarruf sağlandı13:48 - FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı13:41 - Bu tespihler kullanıldıkça kıymetleniyor13:36 - Sağlık çalışanlarını taşıyan araçta yangın çıktı13:32 - Adalardaki 'fayton' sorununa çalıştayla çözüm arandı13:27 - İstanbullular bayramda tatile gitti, elektrik tüketimi azaldı13:24 - Üniversitelerde genç ombudsmanlar yetişiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur zammı belli oluyor
'Bu yıl ki toplu sözleşme kazanımları da aynen korunacak'
İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?
Emine Bulut'un katilini tebrik eden Özen'e Meclis yasağı
KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
Memur-Sen: Hakem Kurulu haktan yana karar versin
6 Generalin görev yeri değiştirildi
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinir bozucu insan 2
gazişehir futbol kulübü 1
Hayatın kaynağı 1
İyi geceler sözlük 1
pes etmek yok 1
Kapı önü muhabbeti 1
aşk 2
yaşıyoruz ve öğreniyoruz 1
once upon a time in hollywood 2
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 5
SON İLANLAR
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak
Merkez Bankası 25 Bilgisayar Mühendisi alacak
Turizm Politikası Planlama Ve Kalite Uzmanı alım ilanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 65 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 12 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Yusufçam İnşaat Geçici 9 İşçi Alacak
Balıkesir Bigadiç Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam