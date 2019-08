Adalardaki 'fayton' sorununa çalıştayla çözüm arandı

Adalar'daki ulaşım sorunlarının ele alınarak yol haritasının belirleneceği çalıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesinin işbirliğiyle gerçekleşti. Çalıştaya Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, faytoncular, Adalar'da yaşayanlar, sivil toplum kuruluşları, hayvan dernekleri, üniversiteler, kanaat önderleri katıldı.

Açılış konuşmalarını Ulaşım ve Çevreden Sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ve Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan yaptı.

Büyükada Anadolu Kulübü'nde gerçekleşen çalıştayda soruları cevaplayan Hayvan Hakları Savunucusu Okan Oflaz, "Zaten kangren olmuş bir problem bu. Siyasilerin seçim öncesi verdikleri sözler vardı. Faytonların kaldırılacağına dair. Biz bu sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz ve alternatif herhangi bir iyileştirme çalışmasını kabul etmiyoruz. Bizim tüm uğraşımız tamamen kaldırılması. Biz faytoncularla da aslında düşman değiliz. Bizim derdimiz sistem. Sistemin bu hale getirildiği bir problem ve biz tamamen kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

İstanbul Arabacılar ve Motorsuz Kara Nakil Vasıtaları Esnaf Odası Başkanı Hıdır Önal ise, "Bizim talebimiz şu olacak. Bugün bu çalıştayda tamamen gayri yasal olan akülü araçların burada tartışma konusu olmayı yanlış buluyorum. Birinci öncelikli tamamen derhal akülü araçların toplatılması lazım. İkinci talebimiz Büyükada'da 227 tane, Heybeliada'da 30 tane, Burgazadası'nda 21 tane faytonumuz var. Yaşam alanları olarak hiçbirinin durumu diğerinden farklı değil. O nedenle Büyükada'da 86 tane ahıra ihtiyacımız var. Heybeli'de 30, Burgaz'da 21 tane ahıra ihtiyacımız var. Bir at hastanesinin olması lazım. Hastane Avcılar'da. At ambulansının olması lazım ve 7/24 veterinerlik hizmeti olması lazım. Biz şu an her faytona 6 tane at koşuyoruz. Doğal olmayan her şeyin yolu kesilmiş olacak. Adalar nefes almış olacak. Akülü araçları toplatılmak kaydı ile. Adalar'da fayton yok edilirse Adalar ile Suadiye'nin, Bostancı'nın bir farkı olmayacak" şeklinde konuştu.