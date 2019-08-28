Bu tespihler kullanıldıkça kıymetleniyor

Burhaniye'de Musa Doğan'ın iki yıldan beri hazırladığı kehribar tespihler büyük rağbet görüyor. Boy boy tespihler hazırlayan Doğan, 19'luk efe tespihinden 99'luk tespihlere kadar çeşitlerinin olduğunu söyledi.

Sipariş üzerine de tespih hazırladığını anlatan Doğan, "İki yıldır kehribar tespihler hazırlıyorum. Kendim de tespih meraklısıyım. Şu anda elimde 30 yıllık tespihim var. Çeşitli renk ve boylarda hazırlıyorum. Bugün 19'luk efe tesbihinden 99'luklara kadar çeşitler var. Şu anda tezgahımdaki tespihleri 50 lira ile 750 lira arasında satıyorum. Bu tespihler kullanıldıkça değerleniyor. Günümüzde 20-30 bin liraya kadar tespihler satılıyor. Kişiye özel tespihler de hazırlıyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi.