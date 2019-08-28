FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
|28 Ağustos 2019 13:48
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, dün Kartal'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda, 6 bin 800 lira, 2 bin 800 dolar, 15 bin 980 avro ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TKP/ML üyesi 3 terörist ve bir kurye yakalandı
28 Ağustos 2019 13:09
|İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
28 Ağustos 2019 12:11
|FETÖ'nün kriptoları ankesörlü telefonları bitirdi
28 Ağustos 2019 12:02
|FETÖ'nün 'Altınşehir' yapılanması davasına devam edildi
28 Ağustos 2019 11:56
|FETÖ'cüler kitap arasına 179 bin dolar saklamış
28 Ağustos 2019 11:43
|Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
28 Ağustos 2019 10:58
|PKK'ya yönelik 'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başlatıldı
28 Ağustos 2019 10:23
|Balıkesir'de Bylock kullanıcısı tutuklandı
28 Ağustos 2019 10:11
|Terör örgütü PKK/YPG Suriye sınırından çekiliyor
28 Ağustos 2019 07:31
|FETÖ'den yargılanan TSK eski iki müşaviri tutuklandı
27 Ağustos 2019 22:02