AÖF'e ilk kez kayıt yaptıracakların ödeyeceği ücretler
|28 Ağustos 2019 13:54
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne ilk kez kayıt yaptıracakların ödeyeceği ücretler açıklandı.
2019-2020 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar
Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Gideri tutarını gösteren ödeme tablosu .
2019-2020 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar
|
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri
|
2019-2020 Öğretim Yılı
Dönem Öğretim
Gideri &
|
2019-2020 Öğretim Yılı
Dönem Öğrenci Katkı
Payı &
|
Toplam &
|
Açıköğretim Fakültesi
Ön Lisans Programları
|
1-Acil Durum ve Afet Yönetimi**
|
285,00
|
-
|
365,00
|
2-Adalet
|
265,00
|
-
|
265,00
|
3-Aşçılık
|
285,00
|
-
|
285,00
|
4-Bankacılık ve Sigortacılık
|
265,00
|
-
|
265,00
|
5-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı *
|
265,00
|
-
|
305,00
|
6-Coğrafi Bilgi Sistemleri
|
285,00
|
-
|
285,00
|
7-Çağrı Merkezi Hizmetleri
|
265,00
|
-
|
265,00
|
8-Çocuk Gelişimi
|
285,00
|
-
|
285,00
|
9-Dış Ticaret
|
265,00
|
-
|
265,00
|
10-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı **
|
285,00
|
-
|
365,00
|
11-Emlak ve Emlak Yönetimi
|
265,00
|
-
|
265,00
|
12-Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon**
|
285,00
|
-
|
365,00
|
13-Ev İdaresi
|
265,00
|
-
|
265,00
|
14-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
|
285,00
|
-
|
285,00
|
15-Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|
265,00
|
-
|
265,00
|
16-İlahiyat
|
265,00
|
-
|
265,00
|
17-İlahiyat (Arapça) ***
|
530,00
|
-
|
530,00
|
18-İnsan Kaynakları Yönetimi
|
265,00
|
-
|
265,00
|
19-İşletme Yönetimi
|
265,00
|
-
|
265,00
|
20- İş Sağlığı ve Güvenliği
|
285,00
|
-
|
285,00
|
21-Kültürel Miras ve Turizm
|
265,00
|
-
|
265,00
|
22-Laborant ve Veteriner Sağlık **
|
285,00
|
-
|
365,00
|
23-Lojistik
|
265,00
|
-
|
265,00
|
24-Marka İletişimi
|
285,00
|
-
|
285,00
|
25-Medya ve İletişim
|
285,00
|
-
|
285,00
|
26-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
|
265,00
|
-
|
265,00
|
27-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|
265,00
|
-
|
265,00
|
28-Özel Güvenlik ve Koruma
|
285,00
|
-
|
285,00
|
29-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
|
265,00
|
-
|
265,00
|
30-Radyo ve Televizyon Programcılığı
|
285,00
|
-
|
285,00
|
31-Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|
285,00
|
-
|
285,00
|
32-Sosyal Hizmetler
|
265,00
|
-
|
265,00
|
33-Sosyal Medya Yöneticiliği
|
265,00
|
-
|
265,00
|
34-Spor Yönetimi
|
265,00
|
-
|
265,00
|
35-Tarım
|
285,00
|
-
|
285,00
|
36-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik*
|
265,00
|
-
|
305,00
|
37-Turizm ve Otel İşletmeciliği **
|
265,00
|
345,00
|
38-Turizm ve Seyahat Hizmetleri **
|
265,00
|
345,00
|
39-Yaşlı Bakımı
|
285,00
|
285,00
|
40-Yerel Yönetimler
|
265,00
|
265,00
|
41-Web Tasarımı ve Kodlama
|
285,00
|
285,00
|
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
|
1-Felsefe
|
265,00
|
265,00
|
2-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|
265,00
|
265,00
|
3-Sağlık Yönetimi
|
265,00
|
265,00
|
4-Sosyal Hizmet
|
265,00
|
265,00
|
5-Sosyoloji
|
265,00
|
265,00
|
6-Tarih
|
265,00
|
265,00
|
7-Türk Dili ve Edebiyatı
|
265,00
|
265,00
|
8-Yönetim Bilişim Sistemleri
|
265,00
|
265,00
|
İktisat Fakültesi Lisans Programları
|
1-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|
265,00
|
265,00
|
2-İktisat
|
265,00
|
265,00
|
3-Kamu Yönetimi
|
265,00
|
265,00
|
4-Maliye
|
265,00
|
265,00
|
5-Uluslararası İlişkiler
|
265,00
|
265,00
|
6-Uluslararası İlişkiler (İngilizce)***
|
530,00
|
530,00
|
İşletme Fakültesi Lisans Programları
|
1-Havacılık Yönetimi
|
265,00
|
265,00
|
2-İşletme
|
265,00
|
265,00
|
3-İşletme (İngilizce)***
|
530,00
|
530,00
|
4-Konaklama İşletmeciliği
|
265,00
|
265,00
|
5-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
|
265,00
|
265,00
|
ANADOLUYÖS ile kayıt yaptıracak öğrenciler
|
265,00
|
265,00
* Klavye sınavı nedeni ile Dönem Öğretim Gideri farklı belirlenmiştir.
** Staj nedeni ile Dönem Öğretim Gideri farklı belirlenmiştir.
*** Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri £530,00'dir. Kayıt yaptıracak öğrencilerden Dönem Öğretim Gideri olarak £220.00 tahsil edilecektir. Yabancı dil yeterliliğini sağlayanlara ise £310.00 fark oluşturulacaktır.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Kayıt-Kayıt Yenileme ile İlgili Ödemeler
Dönem Öğretim Gideri
Yeni Kayıt;
Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve yukarıdaki ödeme tablosunda gösterilen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.
Kayıt Yenileme;
Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt
limit £220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit £240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.
Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler
Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3'üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5'inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.
Dönem Öğrenci Katkı Payı
07/07/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 27/06/2018 tarihli ve 12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.
Ancak 27/06/2018 tarihli ve 12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10-(3) maddesi; "Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açıköğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır." hükmü gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.
ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adaylardan,
Üniversitemizin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak T.C. uyruklular, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, mavi kartlılar ve Suriye uyruklu adaylar, Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödemeyecektir. Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecektir.
Yurtdışından kendi imkanlarıyla öğrenim görmek üzere Açıköğretim Sistemiyle öğretim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.
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