AÖF'e ilk kez kayıt yaptıracakların ödeyeceği ücretler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne ilk kez kayıt yaptıracakların ödeyeceği ücretler açıklandı.

2019-2020 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar



Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Gideri tutarını gösteren ödeme tablosu .

2019-2020 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı Dönem Öğretim Gideri & 2019-2020 Öğretim Yılı Dönem Öğrenci Katkı Payı & Toplam & Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları 1-Acil Durum ve Afet Yönetimi** 285,00 - 365,00 2-Adalet 265,00 - 265,00 3-Aşçılık 285,00 - 285,00 4-Bankacılık ve Sigortacılık 265,00 - 265,00 5-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı * 265,00 - 305,00 6-Coğrafi Bilgi Sistemleri 285,00 - 285,00 7-Çağrı Merkezi Hizmetleri 265,00 - 265,00 8-Çocuk Gelişimi 285,00 - 285,00 9-Dış Ticaret 265,00 - 265,00 10-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı ** 285,00 - 365,00 11-Emlak ve Emlak Yönetimi 265,00 - 265,00 12-Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon** 285,00 - 365,00 13-Ev İdaresi 265,00 - 265,00 14-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 285,00 - 285,00 15-Halkla İlişkiler ve Tanıtım 265,00 - 265,00 16-İlahiyat 265,00 - 265,00 17-İlahiyat (Arapça) *** 530,00 - 530,00 18-İnsan Kaynakları Yönetimi 265,00 - 265,00 19-İşletme Yönetimi 265,00 - 265,00 20- İş Sağlığı ve Güvenliği 285,00 - 285,00 21-Kültürel Miras ve Turizm 265,00 - 265,00 22-Laborant ve Veteriner Sağlık ** 285,00 - 365,00 23-Lojistik 265,00 - 265,00 24-Marka İletişimi 285,00 - 285,00 25-Medya ve İletişim 285,00 - 285,00 26-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 265,00 - 265,00 27-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 265,00 - 265,00 28-Özel Güvenlik ve Koruma 285,00 - 285,00 29-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 265,00 - 265,00 30-Radyo ve Televizyon Programcılığı 285,00 - 285,00 31-Sağlık Kurumları İşletmeciliği 285,00 - 285,00 32-Sosyal Hizmetler 265,00 - 265,00 33-Sosyal Medya Yöneticiliği 265,00 - 265,00 34-Spor Yönetimi 265,00 - 265,00 35-Tarım 285,00 - 285,00 36-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik* 265,00 - 305,00 37-Turizm ve Otel İşletmeciliği ** 265,00 345,00 38-Turizm ve Seyahat Hizmetleri ** 265,00 345,00 39-Yaşlı Bakımı 285,00 285,00

40-Yerel Yönetimler 265,00 265,00 41-Web Tasarımı ve Kodlama 285,00 285,00 Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları 1-Felsefe 265,00 265,00 2-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 265,00 265,00 3-Sağlık Yönetimi 265,00 265,00 4-Sosyal Hizmet 265,00 265,00 5-Sosyoloji 265,00 265,00 6-Tarih 265,00 265,00 7-Türk Dili ve Edebiyatı 265,00 265,00 8-Yönetim Bilişim Sistemleri 265,00 265,00 İktisat Fakültesi Lisans Programları 1-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 265,00 265,00 2-İktisat 265,00 265,00 3-Kamu Yönetimi 265,00 265,00 4-Maliye 265,00 265,00 5-Uluslararası İlişkiler 265,00 265,00 6-Uluslararası İlişkiler (İngilizce)*** 530,00 530,00 İşletme Fakültesi Lisans Programları 1-Havacılık Yönetimi 265,00 265,00 2-İşletme 265,00 265,00 3-İşletme (İngilizce)*** 530,00 530,00 4-Konaklama İşletmeciliği 265,00 265,00 5-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 265,00 265,00 ANADOLUYÖS ile kayıt yaptıracak öğrenciler 265,00 265,00

* Klavye sınavı nedeni ile Dönem Öğretim Gideri farklı belirlenmiştir.

** Staj nedeni ile Dönem Öğretim Gideri farklı belirlenmiştir.

*** Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri £530,00'dir. Kayıt yaptıracak öğrencilerden Dönem Öğretim Gideri olarak £220.00 tahsil edilecektir. Yabancı dil yeterliliğini sağlayanlara ise £310.00 fark oluşturulacaktır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Kayıt-Kayıt Yenileme ile İlgili Ödemeler

Dönem Öğretim Gideri

Yeni Kayıt;

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve yukarıdaki ödeme tablosunda gösterilen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Kayıt Yenileme;

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt

limit £220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit £240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler

Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3'üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5'inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Dönem Öğrenci Katkı Payı

07/07/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 27/06/2018 tarihli ve 12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.

Ancak 27/06/2018 tarihli ve 12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10-(3) maddesi; "Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açıköğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır." hükmü gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.

ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adaylardan,

Üniversitemizin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak T.C. uyruklular, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, mavi kartlılar ve Suriye uyruklu adaylar, Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödemeyecektir. Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecektir.

Yurtdışından kendi imkanlarıyla öğrenim görmek üzere Açıköğretim Sistemiyle öğretim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.