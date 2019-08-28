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2019 \ 2019/4 KPSS tercihleri (Sağlık Bakanlığı)

KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçlarını açıkladı
 28 Ağustos 2019 14:02
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KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2019/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2019/4 Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2019/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2019/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2019/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2019/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

Memurlar.Net
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