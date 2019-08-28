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'Okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttık'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttık. Fakat çocuğun kahvaltısı ebeveynin sorumluluğundadır. Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün, ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz
 28 Ağustos 2019 14:05
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'Okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttık'

Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk, okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttıklarını fakat çocuğun kahvaltısının ebeveynin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün, ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz." ifadesini kullandı.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından okul kantinlerinde satılacak gıdaların üzerinde "Okul Gıdası" logosunun yer almasına ilişkin uygulamayla ilgili video paylaşarak, değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenlerin, çocukların okula kahvaltı yapmadan gönderildiğini sıklıkla söylediğine dikkati çeken Selçuk, "Okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttık. Fakat çocuğun kahvaltısı ebeveynin sorumluluğundadır. Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün, ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan videoda ise okul kantinlerindeki sağlıklı yiyeceklere ilişkin de bilgilere yer verildi.

Uygulama ile okul kantinlerinde meyve, çiğ tüketilebilen sebze, salatalar, kuru meyve, kuruyemiş, mineralli su, süt, peynir, yoğurt, ayran, günlük haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği ve taze sebzelerden yapılmış sandviçlerin satışının yapılacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı
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