Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, tedavi gördüğü hastanede vefat etti
|28 Ağustos 2019 14:09
|Yazdır
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.
Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.
Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kesik parmaklarıyla su borusundan yaptığı neyi çalıyor
28 Ağustos 2019 13:59
|Bu tespihler kullanıldıkça kıymetleniyor
28 Ağustos 2019 13:41
|Üniversitelerde genç ombudsmanlar yetişiyor
28 Ağustos 2019 13:24
|Felçli hastaların umudu yürüme robotu, Bursa Şehir Hastanesi'nde
28 Ağustos 2019 13:20
|Gurbetçi ailenin üç yaşındaki oğlu havuzda boğuldu!
28 Ağustos 2019 12:34
|RTÜK yapımcılarla şiddet sahnelerini görüşecek
28 Ağustos 2019 12:28
|'Okul Gıdası' için düzenleme talebi
28 Ağustos 2019 12:25
|Emine Bulut'un kızının 'Anne lütfen ölme' sözlerine anlamlı şiir
28 Ağustos 2019 12:13
|Balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü!
28 Ağustos 2019 12:08
|Evinin bahçesinde arı soktu, hayatını kaybetti
28 Ağustos 2019 11:59