Bakan Çavuşoğlu: Belarus'un DTÖ üyeliğini destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus ile ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için "Ticaret Ortak Çalışma Grubu"nun oluşturulduğunu belirterek, "Yatırımların artmasıyla ticaretimizi dengelemeyi ve artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Minsk'teki Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Belaruslu mevkidaşının daveti üzerine Minsk'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edildiği için de teşekkürlerini iletti.

Çavuşoğlu, iki ülke cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaret ve görüşmelerden sonra belirlediği hedefler doğrultusunda mevkidaşı Makei ile ilişkileri daha da geliştirmek için birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Bugünkü toplantılarda, ikili ilişkileri daha da geliştirebilecekleri alanlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Çavuşoğlu, uluslararası alandaki iş birliğinin ve ekonomik ilişkilerin de ele alındığını dile getirdi.

- "Ticaret Ortak Çalışma Grubu oluşturuldu"

Çavuşoğlu, ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için "Ticaret Ortak Çalışma Grubu"nun oluşturulduğunu vurgulayarak, iki ülke arasında Türkiye'nin lehine olan ticaretin daha dengeli olması için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini kaydetti.

Dün akşam, Belarus'ta yatırım yapan ticari firmaların temsilcileriyle görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, "Burada olmaktan mutlular, daha fazla Türk yatırımı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında turist sayısının arttığını memnuniyetle izlediklerine işaret ederek, "Ama potansiyelin gerisindeyiz, bunun için birlikte çalışacağız. Özellikle de hem Türk Hava Yollarının (THY) hem de Belavia'nın uçuş ve uçtukları destinasyon sayısını artırmamız gerekiyor. Bugün bu konuda da verimli bir toplantı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Savunma sanayisi başta olmak üzere, birlikte karşılıklı çıkar temelinde çalışılabilecek alanları da gözden geçirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, kültür ve eğitim alanındaki ilişkileri daha da geliştirmekte hemfikir olduklarının altını çizdi.

- "Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini destekliyoruz"

Çavuşoğlu, iki ülkenin uluslararası örgütler nezdindeki iş birliğine devam ettiğine değinerek, "Türkiye olarak Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğini güçlü şekilde destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte elimizden ne gelirse yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi gibi örgütlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, uluslararası ve bölgesel konuları ele aldıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, iki ülkenin uluslararası terörizme karşı savaş açtığına dikkati çekerek, "Lukaşenko'nun zor ve kritik zamanlarda Türkiye'ye verdiği desteği, Türkiye ile olan dayanışmasını halkımızın unutması mümkün değildir. Bunun için bir kere daha çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

- "Ticaretimizi dengelemeyi ve artırmayı hedefliyoruz"

"Belarus ile lehimize olan bu ticaret açığından mutlu değiliz." diyen Çavuşoğlu, daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir ticaret yapısını hedeflediklerini söyledi. Çavuşoğlu, bu amaçla iki ülke cumhurbaşkanlarının kararıyla oluşturulan Ticaret Ortak Çalışma Grubu'nun gelecek ay ilk toplantısını gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.

Söz konusu toplantının, sonuç odaklı olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Belarus hangi ürünleri Türkiye'ye satabilir, Türkiye'nin üçüncü ülkelerden almak zorunda olduğu ürünleri Belarus'tan alabilir miyiz ve ürünleri çeşitlendirebilir miyiz? Bu konularda somut çalışmalar yapılacak, Biz de bunu takip edeceğiz.

Daha sonra alacağımız kararlarla hem ticaretimizi artıracağız hem ticaretimiz dengeli hale gelecek. Yatırımların artmasıyla da yine ticaretimizi dengelemeyi ve artırmayı hedefliyoruz."