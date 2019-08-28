1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Çavuşoğlu: Belarus'un DTÖ üyeliğini destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye olarak Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini güçlü şekilde destekliyoruz
 28 Ağustos 2019 14:12
Yazdır
Bakan Çavuşoğlu: Belarus'un DTÖ üyeliğini destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus ile ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için "Ticaret Ortak Çalışma Grubu"nun oluşturulduğunu belirterek, "Yatırımların artmasıyla ticaretimizi dengelemeyi ve artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Minsk'teki Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Belaruslu mevkidaşının daveti üzerine Minsk'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edildiği için de teşekkürlerini iletti.

Çavuşoğlu, iki ülke cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaret ve görüşmelerden sonra belirlediği hedefler doğrultusunda mevkidaşı Makei ile ilişkileri daha da geliştirmek için birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Bugünkü toplantılarda, ikili ilişkileri daha da geliştirebilecekleri alanlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Çavuşoğlu, uluslararası alandaki iş birliğinin ve ekonomik ilişkilerin de ele alındığını dile getirdi.

- "Ticaret Ortak Çalışma Grubu oluşturuldu"

Çavuşoğlu, ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için "Ticaret Ortak Çalışma Grubu"nun oluşturulduğunu vurgulayarak, iki ülke arasında Türkiye'nin lehine olan ticaretin daha dengeli olması için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini kaydetti.

Dün akşam, Belarus'ta yatırım yapan ticari firmaların temsilcileriyle görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, "Burada olmaktan mutlular, daha fazla Türk yatırımı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında turist sayısının arttığını memnuniyetle izlediklerine işaret ederek, "Ama potansiyelin gerisindeyiz, bunun için birlikte çalışacağız. Özellikle de hem Türk Hava Yollarının (THY) hem de Belavia'nın uçuş ve uçtukları destinasyon sayısını artırmamız gerekiyor. Bugün bu konuda da verimli bir toplantı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Savunma sanayisi başta olmak üzere, birlikte karşılıklı çıkar temelinde çalışılabilecek alanları da gözden geçirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, kültür ve eğitim alanındaki ilişkileri daha da geliştirmekte hemfikir olduklarının altını çizdi.

- "Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini destekliyoruz"

Çavuşoğlu, iki ülkenin uluslararası örgütler nezdindeki iş birliğine devam ettiğine değinerek, "Türkiye olarak Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğini güçlü şekilde destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte elimizden ne gelirse yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi gibi örgütlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, uluslararası ve bölgesel konuları ele aldıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, iki ülkenin uluslararası terörizme karşı savaş açtığına dikkati çekerek, "Lukaşenko'nun zor ve kritik zamanlarda Türkiye'ye verdiği desteği, Türkiye ile olan dayanışmasını halkımızın unutması mümkün değildir. Bunun için bir kere daha çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

- "Ticaretimizi dengelemeyi ve artırmayı hedefliyoruz"

"Belarus ile lehimize olan bu ticaret açığından mutlu değiliz." diyen Çavuşoğlu, daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir ticaret yapısını hedeflediklerini söyledi. Çavuşoğlu, bu amaçla iki ülke cumhurbaşkanlarının kararıyla oluşturulan Ticaret Ortak Çalışma Grubu'nun gelecek ay ilk toplantısını gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.

Söz konusu toplantının, sonuç odaklı olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Belarus hangi ürünleri Türkiye'ye satabilir, Türkiye'nin üçüncü ülkelerden almak zorunda olduğu ürünleri Belarus'tan alabilir miyiz ve ürünleri çeşitlendirebilir miyiz? Bu konularda somut çalışmalar yapılacak, Biz de bunu takip edeceğiz.

Daha sonra alacağımız kararlarla hem ticaretimizi artıracağız hem ticaretimiz dengeli hale gelecek. Yatırımların artmasıyla da yine ticaretimizi dengelemeyi ve artırmayı hedefliyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu: KADES'i indirmek için Emine Bulut'un ölmesini beklememeliyiz
28 Ağustos 2019 14:25		 Bakan Gül: KKTC, fetö'ye karşı mücadeleye destek veriyor
28 Ağustos 2019 14:16
İBB, sel baskınlarına karşı 16 kritik nokta belirledi
28 Ağustos 2019 12:06		 CHP'den 'istihdam' değerlendirmesi
28 Ağustos 2019 12:05
Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi
28 Ağustos 2019 11:50		 CHP'den dış politika değerlendirmesi
28 Ağustos 2019 11:45
Vali, çiftçilerle birlikte tarlada hasat yaptı
28 Ağustos 2019 10:46		 MHP, 19 yıl sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
28 Ağustos 2019 09:37
'Yeni parti kuracak isimler hem Erdoğan'a hem de birbirlerine karşılar'
28 Ağustos 2019 09:07		 Kılıçdaroğlu'ndan önemli karar! İBB'de Kürtçe dil kursu açılacak
28 Ağustos 2019 08:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:25 - Bakan Soylu: KADES'i indirmek için Emine Bulut'un ölmesini beklememeliyiz14:19 - Bacaklarından vurup, para dolu çantayı alarak kaçtılar14:16 - Bakan Gül: KKTC, fetö'ye karşı mücadeleye destek veriyor14:12 - Bakan Çavuşoğlu: Belarus'un DTÖ üyeliğini destekliyoruz14:09 - Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti14:05 - 'Okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttık'14:02 - KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı13:59 - Kesik parmaklarıyla su borusundan yaptığı neyi çalıyor13:56 - 'Görev süremizin 6 ayı haciz ve icralarla geçti'13:54 - AÖF'e ilk kez kayıt yaptıracakların ödeyeceği ücretler
13:52 - YÖK'ün e-Kayıt hizmeti ile 280 milyon lira tasarruf sağlandı13:48 - FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı13:41 - Bu tespihler kullanıldıkça kıymetleniyor13:36 - Sağlık çalışanlarını taşıyan araçta yangın çıktı13:32 - Adalardaki 'fayton' sorununa çalıştayla çözüm arandı13:27 - İstanbullular bayramda tatile gitti, elektrik tüketimi azaldı13:24 - Üniversitelerde genç ombudsmanlar yetişiyor13:20 - Felçli hastaların umudu yürüme robotu, Bursa Şehir Hastanesi'nde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur zammı belli oluyor
'Bu yıl ki toplu sözleşme kazanımları da aynen korunacak'
İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı
Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?
Emine Bulut'un katilini tebrik eden Özen'e Meclis yasağı
KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
Memur-Sen: Hakem Kurulu haktan yana karar versin
6 Generalin görev yeri değiştirildi
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gitmek 1
yeni şarkı üretilememesi 1
gül döktüm yollarına 2
toyota 2
çaylak muamelesi görmek 3
pes etmek yok 1
sahilde uyumak 1
Ruh çağırma 2
once upon a time in hollywood 2
günaydın sözlük 5
SON İLANLAR
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak
Merkez Bankası 25 Bilgisayar Mühendisi alacak
Turizm Politikası Planlama Ve Kalite Uzmanı alım ilanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 65 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 12 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Yusufçam İnşaat Geçici 9 İşçi Alacak
Balıkesir Bigadiç Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam