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Haiti ve Fildişi Sahili ile Erasmus programı gerçekleştirilecek

Gazi Üniversitesinin Bosna-Hersek, Kosova, Haiti ve Fildişi Sahili ile Erasmus Hareketlilik Projesi başvurusu kabul edildi. İlk defa Haiti ve Fildişi Sahili ile Erasmus programı gerçekleştirilecek
 28 Ağustos 2019 14:40
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Haiti ve Fildişi Sahili ile Erasmus programı gerçekleştirilecek

Gazi Üniversitesinin Erasmus dönemine ilişkin Bosna-Hersek, Kosova, Haiti ve Fildişi Sahili ile Erasmus Hareketlilik Projesi başvurusu kabul edildi. Gazi Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü "ortak ülkeler" olarak adlandırılan ülkelerle Erasmus programı başlatabilmek amacıyla Şubat ayında Avrupa Komisyonuna proje başvurusunda bulundu. Gazi Üniversitesi, Avrupa Komisyonunun ortak ülkeler ile hareketlilik projesi için ayırmış olduğu kısıtlı bütçeye rağmen Fildişi Sahili, Haiti, Bosna Hersek ve Kosova ile programı gerçekleştirmeye hak kazandı. Bu sayede Türkiye'de ilk defa Haiti ve Fildişi Sahili ile Erasmus hareketliliği gerçekleştirilecek.

Fildişi Sahili-Felix Houphouet Boigny Üniversitesi ile eczacılık ve tıp alanlarında yürütülecek proje, Avrupa sağlık sisteminin önemli pratiklerinin Fildişi Sahili'nde uygulamaya geçirilmesine katkı sağlayacak. Uzun yıllar doğal afetler ve salgın hastalıklarla mücadele etmiş ve eğitim alanında yeterli gelişmeyi gösterememiş Haiti'deki Haiti Open Üniversitesi ile Gazi Eğitim Fakültesinin sürdüreceği projeyle de söz konusu ülkenin yetişmiş insan kaynağı sorununun çözümüne katkı sağlanması hedefleniyor.

2019-2020 akademik yılında hak kazanılan ülkelerle öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirmek mümkün olacak. Ayrıca Erasmus projesi kapsamında bu ülkelerden gelecek olan öğrenci ve personelin de hibesi Gazi Üniversitesi tarafından sağlanacak.

İhlas Haber Ajansı
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