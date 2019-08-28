İBB'de üst düzey iki yeni atama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim kadrosuna iki yeni atama daha yapıldı. İBB Kültür Daire Başkanlığı'na Hülya Muratlı, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'na ise Mahir Polat atadı.
|28 Ağustos 2019 14:39
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim kadrosuna iki yeni atama daha yapıldı. İBB Kültür Daire Başkanlığı'na Hülya Muratlı, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'na ise Mahir Polat atadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim kadrosu yapılandırması devam ediyor.
Birgün'ün aktardığı habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan
iki yeni atamayla; Hülya Muratlı Kültür Daire Başkanı olurken, Mahir Polat da
Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak atandı.
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