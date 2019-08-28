Fırat Kalkanı bölgesine uydu düştü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirdiği bölgeye uydu düştü. Uydunun hangi ülkeye ait olduğu bilinmiyor
|28 Ağustos 2019 14:43
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