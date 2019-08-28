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Üniversite yeni marka oluşturdu... Günde 8 bin yumurta üretiliyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi, 'Nohut' markasıyla yumurta üretimine başladı. Üniversitede günde 8 bin yumurta üretiliyor
 28 Ağustos 2019 15:05
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Üniversite yeni marka oluşturdu... Günde 8 bin yumurta üretiliyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi, 'Nohut' markasıyla yumurta üretimine başladı. Günlük 8 bine yakın yumurta üretiminin yapıldığı merkezde öğrenciler uygulamalı eğitim de görüyor.

Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Ceyhan, 'Tavukçuluk' bölümünde 8 bin tavuk bulunduğunu belirterek, Yaklaşık 8 bin civarında yumurta elde ediyoruz. Elde ettiğimiz yumurtaların bir kısmını araştırma amaçlı kullanıyoruz. Bir kısmını da pazarlıyoruz dedi. Yumurta tavukçuluğunda yeni teknolojiyi kullandıklarını belirten Ceyhan, Tavukçuluk biriminde lohman klasik ırkı tavuklarımız var. Yumurta tavukçuluğunda son sitem kullanıyoruz. Kümes içi koşulları otomatik olarak ayarlayabiliyoruz. Hayvanların su ihtiyaçları, yemleme ihtiyaçlarını kumanda merkezinden otomatik olarak kumanda edebiliyoruz. Şuanda yüzde 98 verim elde ediyoruz. Beyaz kabuklu yumurta üretiyoruz. Günde 2 kez yumurta topluyoruz. Topladığımız yumurtalar kalite kontrol sisteminden geçtikten sonra raylı toplama merkezine geliyor. Toplama merkezinden boylama işlemi tamamlandıktan sonra tüketicilerin bilinçlenmesi için işletme numaramızı yumurtanın üzerine etiketliyoruz. Paketleme ünitesinde ticari markamız Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri anlamında ticari markamız olan 'Nohut'u basıyoruz. Tüketicilerimizin rahatlıkla tüketebilecekleri çok kaliteli yumurtayı üretiyoruz diye konuştu.

HEDEFİMİZ BÖLGEYE MODEL OLUŞTURMAK

Merkezde öğrencilerin de uygulamalı eğitim yaptığını anlatan Prof. Dr. Ayhan Ceyhan şunları söyledi Merkezimizin temel hedeflerinden bir tanesi bölgede hem araştırma hem uygulama hem de çiftçi eğitim konularında model oluşturmak. Yumurta tavukçuluğu ile birlikte kaz üretimi, bıldırcın üretimi olmak üzere alt birimlerimiz de var. Hem lisans hem yüksek lisans hem de doktora öğrencilerimiz merkezimizde uygulama yapmaktadır.
DHA
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