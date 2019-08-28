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Karamollaoğlu: İktidar kriz algısını yönetme peşinde

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: İktidar kriz algısını yönetme peşindedir. Türkiye'nin ihtiyacı olan kriz algısının yönetilmesi değil, ekonomi yönetimidir
 28 Ağustos 2019 15:08
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Karamollaoğlu: İktidar kriz algısını yönetme peşinde

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İdlib'de en önemli konuyu 'bir katliamın olmaması, orada sığınanların zarar görmemesi' olarak görüyorum." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açan Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, vatan uğruna canını veren tüm şehitleri rahmetle andı.

30 Ağustos Zaferi'nin birlik ve beraberlik içinde kazanıldığına işaret eden Karamollaoğlu, bugün karşılaşılan zorlukların da aynı şekilde aşılabileceğini söyledi.

Kırıkkale'de eski eşi tarafından hunharca katledilen Emine Bulut'un öldürüldüğü sırada olay yerinde bulunanların çoğunluğunun seyirci kaldığını hatırlatan Karamollaoğlu, "Bu ne kadar duyarsızlaştığımızın, ne kadar acıklı bir hale girdiğimizin en açık fotoğrafıdır. Biz nerede bir mazlum varsa yardım etme terbiyesine sahip olan milletiz ve böyle bir inanca sahibiz. Bundan dolayı böyle bir olay üzerinde ciddi düşünmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aile kavramının kasten tahrip edildiğini vurgulayan Karamollaoğlu, kadın cinayetlerinin temelinde aile mefhumunun çatırdamasının bulunduğunu savundu.

- "İktidar kriz algısı yönetme peşinde"

Ekonomi ve dış politika konularına da değinen Karamollaoğlu, yapılan zamların ekonominin durumunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Karamollaoğlu, benzin ve motorin fiyatlarına sık sık zam yapıldığına dikkati çekerek, "İktidar kriz algısını yönetme peşindedir. Türkiye'nin ihtiyacı olan kriz algısının yönetilmesi değil, ekonomi yönetimidir. Ekonomi düzelmeden insanların üzerindeki algıyı ne kadar düzeltmeye çalışırsanız çalışın bir gün ekonomideki patlama meydana gelir. Bunu da herkes hisseder." diye konuştu.

- Suriye'deki gelişmeler

Temel Karamollaoğlu, Keşmir sorununa da değinerek, "Keşmir, Müslümanların ve Pakistan'ın bir derdidir. Pakistan her konuda Türkiye'yi her konuda desteklemiştir. Biz bu konuda Pakistan'ı desteklemekten geri duramayız." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, HDP'nin bugün Saadet Partisi'ni ziyaret edeceğini hatırlatması üzerine Karamollaoğlu, "Bize ziyaret talebinde bulundular. Biz de 'buyurun' dedik. Gelecekler, dinleyeceğiz. Şu anda bir şey söylemek doğru olmaz." dedi.

Temel Karamollaoğlu, "İdlib'de yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İdlib meselesi üzücü ve içinden çıkılması zor bir mesele gibi gözüküyor. İdlib'de en önemli konuyu 'bir katliamın olmaması, orada sığınanların zarar görmemesi' olarak görüyorum. İdlib'de Esed rejimi buraya hakim olabilmek için Rusya'nın da desteğiyle saldırılarda bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Rusya ziyaretinde eminim bu konuyu gündeme getirdi. Bu bölgede, halkın zarar görmeden barışın sağlanabileceği bir ortam oluşturulmalıdır."
Anadolu Ajansı
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